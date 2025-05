Meteo – Primavera a tutto spiano fino alla prima metà del Weekend, poi primi scricchiolii dell’Alta pressione

Tempo stabile pressoché ovunque

Le condizioni meteo tornano a risultare sulla nostra Penisola generalmente stabili e asciutte grazie agli effetti predominanti di un campo di Alta pressione di matrice africana. I fenomeni in formazione nel corso di questo pomeriggio sul settore alpino, isolati, si sono quindi esauriti, con temperature che in questo contesto subiscono peraltro mediamente un lieve aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, con clima praticamente tardo-primaverile.

Prossime ore con stabilità e relativo bel tempo

Nel corso delle prossime ore, pertanto, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appariranno in massima parte stabili e asciutte, grazie agli effetti del suddetto Anticiclone africano. Schiarite avanzeranno anche in quelle poche aree coinvolte dall’instabilità pomeridiana, con cieli pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Le temperature confermeranno mediamente un lieve aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Primavera scalpitante fino alla prima metà del Weekend

La Primavera continuerà a portare i suoi effetti sulla nostra Penisola, grazie all’Anticiclone africano, fino ad almeno la giornata di sabato 3 maggio, con condizioni meteo di generale stabilità e bel tempo, con cieli cioè pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi; maggiori addensamenti solo sul settore alpino dove potrà formarsi ancora qualche isolato temporale pomeridiano. Il picco di caldo raggiungerà lo stivale proprio per sabato 3, con temperature localmente fino a +30°C nelle zone interne del foggiano.

Primi disturbi di maltempo per domenica

L’Alta pressione di stampo africano comincerà a scricchiolare nella giornata di domenica 4 maggio, con piogge, rovesci e possibili temporali in arrivo sulla Sardegna e sul medio Tirreno entro sera. Disturbi di maltempo crescenti sono attesi sul settore alpino, con qualche isolato rovescio anche sulla Liguria. Le temperature, in questo contesto, subiranno mediamente una lieve diminuzione rispetto ai valori attesi per le 24 ore precedenti.

