Meteo – Primavera dinamica, entro il weekend in arrivo nuove piogge?

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede la perturbazione nord-africana spostarsi verso est, coinvolgendo le regioni meridionali peninsulari della nostra penisola. In questo frangente l’Italia sarà divisa in due sotto il profilo meteorologico: da una parte al centro-nord avremo cieli in prevalenza soleggiati, mentre al sud (fatta eccezione per le isole maggiori) saranno coperti con piogge sparse nel corso delle ore diurne. Di seguito vediamo le previsioni meteo per oggi.

Queste le previsioni meteo per oggi 21 Marzo: Al Nord: Al mattino foschie o nubi basse su pianure e coste ma con tempo asciutto, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio nuvolosità in transito al Nord-Ovest ma con tempo asciutto e ampie schiarite al Nord-Est. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità irregolare in transito. Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare sui settori adriatici con locali piogge sull’Abruzzo, maggiori spazi di sereno altrove. Al pomeriggio nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto, isolate piogge sull’Appennino centrale. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità irregolare in transito. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi su Molise, Puglia, Basilicata e zone interne della Campania, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora tempo instabile sulle regioni Peninsulari con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto altrove. In serata tornano condizioni di tempo asciutto ovunque ma con nuvolosità irregolare in transito.

Mediterraneo nelle mire dell’Anticiclone a partire da mercoledì

A partire dalla metà della settimana e pertanto da mercoledì 22 marzo un campo di Alta pressione di matrice afroazzorriana tornerà ad espandersi verso il Mediterraneo centro-occidentale stando a quanto si prospetta anche dai principali centri di calcolo. Tale evoluzione assicurerà non solo il ritorno della generica stabilità sullo stivale, ma anche un aumento delle temperature; attenzione però in quanto questa rimonta potrebbe durare poco.

Fase di maltempo a partire dal weekend? Ecco cosa ci aspetta

Il modello GFS prevede per l’ultimo weekend del mese di Marzo una maggiore invadenza di correnti atlantiche in Italia: questa fase potrebbe introdurre un periodo più perturbato in Italia e successivamente dalla giornata di lunedì 27, l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica. Ancora presto per scendere nel dettaglio, ma vi daremo più avanti nuovi ragguagli.

