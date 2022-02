METEO – PRIMAVERA in anticipo con TEMPERATURE elevate in ITALIA. Battuto un nuovo RECORD, ecco DOVE

Condizioni meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione meteo decisamente stabile, grazie alla presenza costante di un campo d’alta pressione di matrice Azzorriana; quest’ultimo da quest’oggi sposterà i suoi massimi dall’Europa occidentale verso l’italia, perdendo tuttavia di latitudine a favore di una chiusura del Vortice Polare. Contestualmente avremo assenza prevalente di nuvolosità e qualche velatura in transito; da stasera le nubi andranno ad aumentare progressivamente grazie ad un’oscillazione del campo barico in Europa.

Alta pressione a lungo, ma con qualche nube in transito

Tendenza meteo – Questo inizio di febbraio sarà caratterizzato da un possente ricompattamento del Vortice Polare, specie tra continente americano ed europeo. Questo determinerà un abbassamento della wave 2 (anticiclone delle Azzorre) che si disporrà lungo i paralleli. Condizioni dunque di stabilità diffusa in Italia con assenza prevalente di precipitazioni per questo periodo. Da domani una leggera flessione della circolazione atmosferica apporterà maggiore nuvolosità in Italia, ma senza particolari fenomeni. Nel complesso il mese di febbraio potrebbe risultare piuttosto monotono come vedremo nel prossimo paragrafo.

Febbraio anomalo? Ecco cosa mostrano le proiezioni

Meteo – Dinamicità ancora inibita per l’ultimo mese dell’inverno: dal modello europeo si evince come sul vecchio continente avremo giornate miti e temperature al di sopra delle medie: sull’Europa centro-settentrionale le anomalie di temperatura potrebbero toccare i +3°C, mentre in Italia il mese potrebbe risultare in media o appena al di sopra di essa. Dal punto di vista delle precipitazioni non si evincono particolari, con carenza di piogge piuttosto marcate sul centro-sud Italiano, specialmente sui versanti Tirrenici del centro-sud che potrebbero risentire di un deficit del 30-50% di pioggia. Stesso discorso per quanto riguarda il modello americano CFS, che prevede un’anomalia piuttosto marcata di precipitazioni sia sul bacino mediterraneo ma più in particolare sul nord-ovest italiano e sulla penisola Iberica. Questo a favore di un’anomalia positiva di pioggia su Islanda ed Europa centro-orientale inclusa la Scandinavia dove si potrebbero raggiungere i massimi di precipitazione specie a ridosso della Norvegia. Vediamo di seguito quanto registrato nella giornata di ieri.

