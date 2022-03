METEO – PRIMAVERA in CRISI con PIOGGE e NEVICATE anche intense in arrivo, ecco i dettagli

Italia torna nel mirino del maltempo

Dopo svariate settimane se non mesi in alcuni casi, il maltempo torna ad essere protagonista dello scenario meteorologico italiano, a causa dell’innesco di una perturbazione nel Mediterraneo centrale dovuto a sua volta dall’afflusso di correnti perturbate di natura nordatlantica. Piogge e temporali insistono quindi da ieri sulla nostra Penisola, con rovesci che colpiscono soprattutto i settori tirrenici, ma che si estendono fino alle regioni nordorientali, dove pure i fenomeni appaiono localmente intensi.

Prossime ore confermato quadro perturbato sull’Italia

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo tenderanno a migliorare solo sulle regioni nordorientali del Paese, mentre il maltempo rimarrà comunque attivo su alcune zone dell’Italia (scopri quali). La perturbazione continuerà a portare i suoi effetti ed anzi potrebbe causare un ulteriore peggioramento in serata sulla Campania, già duramente colpita dalle piogge e dai temporali odierni. Le temperature continueranno ad attestarsi su valori tutto sommato in media col periodo se non addirittura leggermente oltre.

Primavera in crisi, pronte a fare irruzione sull’Italia correnti artiche

Con oggi anche il mese di marzo passerà in cavalleria e, analizzando piuttosto sommariamente quanto avvenuto in questo mese, possiamo dire che la primavera non ha mai premuto decisamente sull’acceleratore, con le temperature che sono spesso risultate inferiori alla media del periodo (soprattutto nella prima metà), ma quantomeno esse erano spesso accompagnate da condizioni meteo prevalentemente o generalmente stabili. Ora la stagione appare ancora più in crisi, con un peggioramento diffuso e con le correnti artiche pronte a fare irruzione sull’Italia a partire dal pomeriggio di domani venerdì 1° aprile stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo e come vedremo nel prossimo paragrafo.

