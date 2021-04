METEO- PRIMAVERA rimandata a maggio. Varie fasi di MALTEMPO nell’ultima decade di aprile.

Minimo in quota in moto verso levante

Buongiorno cari amici del Centro Meteo Italiano. Il minimo isolato in quota che domina il territorio italiano si sta spostando lentamente verso est, lasciando ancora instabili le condizioni meteo. Più a nord troviamo un vasto campo di alta pressione centrato sulla penisola scandinava e che si estende sulle Isole Britanniche fino a lambire la penisola iberica, dove troviamo tempo più stabile. Appena più a nord-ovest troviamo però una profonda depressione tra l’Islanda e la Groenlandia e che nei giorni a seguire tenderà ad estendersi sull’Europa orientale. In un tale scenario sinottico andiamo a vedere le previsioni meteo per l’Italia.

Meteo Italia, previsioni per i prossimi giorni

Stando agli ultimi aggiornamenti del modello matematico americano GFS, l’instabilità atmosferica dovuta al minimo in quota ci accompagnerà fino a domani, con il geopotenziale in lenta risalita. Le giornate di oggi e domani saranno dominate da condizioni meteo instabili, soprattutto al centro-sud, con instabilità prevalentemente nelle ore pomeridiane a ridosso dei rilievi, dove saranno possibili anche dei rovesci o temporali. Temperature ancora sotto la media. Nella giornata di mercoledì avremo un nuovo peggioramento delle condizioni meteo a partire dalle regioni settentrionali. Da giovedì le piogge raggiungeranno anche il centro-sud, e persisteranno fino alla notte tra venerdì e sabato, con piogge molto forti, soprattutto tra Puglia e Basilicata. Temperature sotto la media del periodo, con freddo che si fa sentire soprattutto nelle prime ore del mattino.

Evoluzione sinottica nel weekend

La depressione islandese, dopo essersi estesa sull’Europa centro-orientale tende a scorrere verso est, mentre un’alta depressione atlantica si avvicina alla penisola iberica. Nel frattempo sul Mediterraneo la pressione tende a salire portando un miglioramento delle condizioni meteo sul territorio italiano. Bel tempo quindi nel weekend, con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi e tempo asciutto. Le temperature sono previste tornare a salire nel corso del weekend grazie all’avvezione di aria più calda dai quadranti sud-occidentali. Saranno soprattutto le Isole Maggiori e le regioni più meridionali a sperimentare un maggiore aumento delle temperature. Ed ora eccoci arrivati per andare a vedere le possibili previsioni meteo per i giorni finali di aprile che vedremo nel prossimo paragrafo.

