Meteo – Primavera tra alti e bassi, piogge ad inizio settimana a seguire maggiore mitezza

Condizioni meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinoticca che vede il passaggio di una goccia fredda in quota sulle regioni del centro-sud; le precipitazioni perdureranno nel corso della giornata, transitando gradualemente verso il meridione nelle ore serali. Fenomeni che insisteranno anche nella giornata di domani sulle regioni peninsulari. Da menzionare il ritorno della neve ma solo a quote elevate. Di seguito vediamo le previsioni meteo per oggi.

Previsioni meteo per la giornata odierna

Queste le previsioni meteo per oggi 20 Marzo: Al Nord: Al mattino piogge sparse possibili su Liguria, Emilia Romagna e Friuli Venezia-Giulia, più asciutto altrove con ampie schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio residui fenomeni sulla Romagna, asciutto altrove con nuvolosità in transito e schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità irregolare in transito. Al Centro: Al mattino tempo instabile con molte nuvole associate a piogge e temporali sparsi specie su Toscana, Lazio e Umbria. Al pomeriggio ancora tempo instabile o perturbato con piogge e acquazzoni diffusi su tutti i settori. In serata tempo in graduale miglioramento a partire dalla Toscana, ancora fenomeni specie su Lazio e Abruzzo. Neve fin verso i 1600-1700 metri. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile ma con molte nuvole in transito su tutti i settori, locali piogge su Sicilia e Sardegna. Al pomeriggio ancora piogge possibili sulle Isole Maggiori, variabilità asciutta altrove. In serata fenomeni su Campania, Molise, Puglia meridionale e Calabria, più asciutto ma con molte nuvole altrove.

Si apre fase instabile sullo stivale

Con l’ingresso dei rovesci sulla nostra Penisola nella giornata odierna si apre una fase di maltempo assicurata dalla presenza di una depressione africana che, per l’appunto, si centra sui settori nordafricani e innesca una circolazione depressionaria sul Mediterraneo centrale, che porterà instabilità soprattutto sulle regioni centro-meridionali. A partire dalla metà della settimana subentrante, tuttavia, come vedremo nel presente editoriale, un Anticiclone è pronto ad espandersi verso nord.

CONTINUA A LEGGERE.

Mediterraneo nelle mire dell’Anticiclone a partire da mercoledì

A partire dalla metà della settimana subentrante e pertanto da mercoledì 22 marzo un campo di Alta pressione di matrice afroazzorriana tornerà ad espandersi verso il Mediterraneo centro-occidentale stando a quanto si prospetta anche dai principali centri di calcolo. Tale evoluzione assicurerà non solo il ritorno della generica stabilità sullo stivale, ma anche un aumento delle temperature, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.