Meteo – Circolazione depressionaria in azione in Italia, aprirà una fase di maltempo: ecco i dettagli

Instabilità torna a caratterizzare l’Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono in sensibile peggioramento, con nuvolosità in aumento e in estensione soprattutto sui settori centro-settentrionali e con l’ingresso di qualche rovescio che sta interessando in particolare la Toscana, l’Emilia Romagna e la Sardegna, in forma isolata o al più sparsa. Le temperature non subiscono variazioni significative rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Prossime ore ancora maltempo

Una circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo porta condizioni di maltempo anche nelle prossime ore sulla nostra Penisola, con piogge e possibili temporali, localmente anche intensi che interesseranno solo determinati settori italiani (scopri quali). Nonostante questo peggioramento, le temperature non subiranno ancora una volta variazioni rilevanti, risultando al più in lieve aumento a causa di un richiamo di correnti caldo-umide.

Fase di maltempo per l’Italia

Una depressione africana che si centra sui settori nordafricani porta una fase di maltempo per la nostra Penisola, con piogge e possibili temporali che nei prossimi giorni interesseranno principalmente le regioni centro-meridionali, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. In particolare nella giornata di domani lunedì 20 marzo nel mirino del maltempo ci sarà soprattutto il centro Italia, con piogge e possibili temporali localmente anche intensi in particolare sul versante tirrenico.

CONTINUA A LEGGERE.

Maltempo in spostamento verso meridione per martedì

Il fronte perturbato scenderà verso sud per la giornata di martedì 21 marzo, con piogge e possibili temporali sparsi che interesseranno le regioni meridionali, con la stabilità che avvolgerà quelle centro-settentrionali. Per osservare un miglioramento generale delle condizioni meteo occorrerà aspettare pertanto la giornata di mercoledì 22, quando il tempo tornerà generalmente stabile e asciutto sull’intero territorio nazionale.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.