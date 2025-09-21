Meteo – Prime avvisaglie di maltempo, scatta l’allerta gialla della Protezione Civile su parte del Nordovest

Situazione sinottica

Bacino del Mediterraneo interessato da un campo d’alta pressione, specie sui settori centro-meridionali, con valori al suolo livellati attorno ai 1020 hPa. Una saccatura distesa dal Regno Unito all’Europa occidentale tenderà con il suo ramo ascendente a pilotare i primi disturbi sull’estreme regioni di Nordovest italiane con meteo in graduale peggioramento.

Domenica stabile su tutto il Paese, salvo sull’estremo nordovest

Alta pressione sull’Italia. Giornata di domenica che vedrà ancora condizioni di meteo stabile al mattino su tutta l’Italia con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti tra Valle d’Aosta ed alto Piemonte. Nel corso del pomeriggio nuvolosità in aumento sulle regioni di Nordovest con primi acquazzoni sulle Alpi piemontesi, ancora bel tempo sul resto del Paese. Dalla sera atteso un deciso peggioramento con piogge e temporali su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria in estensione dalla notte anche alla Lombardia.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per oggi (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri):

Precipitazioni: dal pomeriggio da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia nord-occidentale e Liguria di Ponente, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie su Valle d’Aosta e Piemonte settentrionale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile diminuzione sui settori alpini occidentali.

Venti: localmente forti sud-orientali sulla Sardegna meridionale.

Mari: localmente molto mossi Mare e Canale di Sardegna.

Allerta gialla della Protezione Civile per rischio idrogeologico: ecco dove

In relazione alla giornata di domenica 21 settembre 2025, la Protezione Civile ha dichiarato lo stato ordinaria criticità per rischio idrogeologico e allerta gialla in Piemonte nelle seguenti zone: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po.

