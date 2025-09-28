Meteo – Ultime note di maltempo con rischio forti temporali su parte d’Italia, scatta l’allerta della Protezione Civile su queste regioni

Residua circolazione instabile sull’Italia

Un’area altopressoria sulla Scandinavia alimenta una circolazione fresca ed instabile tra la Russia ed i Balcani. Sul Mediterraneo centrale la pressione al suolo è alta e livellata attorno ai 1017 hPa con meteo in miglioramento sull’Italia, ma un impulso freddo in scorrimento sui Balcani riuscirà a lambire i settori orientali del Paese.

Oggi ancora instabilità sui settori adriatici, più stabile altrove

Domenica un impulso fresco scivolerà lungo i versanti orientali del Paese, determinando tempo instabile su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e bassa Romagna con rischio acquazzoni e temporali. Stabile sul resto del Paese con ampie schiarite al nord, medio-alto Tirreno e Sicilia, nubi di passaggio altrove. Temperature in linea o di poco inferiori al periodo.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso dalla Protezione Civile e valido per domenica 28 settembre (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri):

Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e Calabria centro-meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, più rilevanti sul versante meridionale e settori orientali della Sicilia e sulla Calabria meridionale; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Calabria e su Piemonte settentrionale e orientale, Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna, Liguria di Levante, alta Toscana, Marche, versanti orientali di Abruzzo e Molise, Basilicata occidentale e meridionale, Sardegna orientale e settori ionici della Puglia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati su Piemonte settentrionale, settori occidentali e meridionali della Lombardia, settori pianeggianti dell’Emilia-Romagna, Marche e citati settori abruzzesi, generalmente deboli sulle restanti zone.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile diminuzione su Calabria e Sicilia.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Allerta gialla della Protezione Civile, ecco dove

In relazione alla giornata di domenica 28 settembre 2025, la Protezione Civile ha diramato le seguenti allerte meteo:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro

Molise: Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Salento

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro

Molise: Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Salento.

