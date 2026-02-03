Meteo – Primo weekend di febbraio con possibile nuovo peggioramento in Italia per l’arrivo di una perturbazione atlantica

Saccatura in movimento sul Mediterraneo

Buongiorno e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano. Nella giornata di ieri una vasta e profonda circolazione depressionaria si è estesa dall’Atlantico sull’Europa occidentale e nella giornata odierna saccatura depressionaria che dalla Penisola Iberica va a muoversi sul Mediterraneo occidentale. Tale configurazione barica richiama correnti sud-occidentali molto umide e instabili che nel corso della giornata odierna porteranno precipitazioni sparse soprattutto al Centro-Nord, con anche neve fino a bassa quota al Nord-Ovest. Più stabile invece al Sud e sulla Sicilia dove le correnti sud-occidentali risulteranno più asciutte ed anche piuttosto miti, con temperature in rialzo su valori anche di 4-6 gradi sopra le medie del periodo.

Mercoledì con maltempo intenso e diffuso

Saccatura atlantica che nella giornata di domani raggiungerà il Mediterraneo centrale approfondendo anche un minimo di pressione al suolo sul Tirreno di circa 990 hPa. Questo porterà forte maltempo soprattutto al Centro-Sud con piogge e temporali da sparsi a diffusi e con la possibilità di locali nubifragi prima sulle regioni tirreniche e poi su quelle ioniche. Precipitazioni sparse attese anche al Nord, più sporadiche al Nord-Ovest. Temperature in graduale diminuzione al Centro-Sud su valori più vicini alle medie del periodo. Neve sulle Alpi fino a quote alto-collinari o localmente a quote anche un po’ più basse al Nord-Ovest. Neve sull’Appennino centrale inizialmente oltre i 1600-1700 metri, poi in graduale calo specie dalla serata fin verso i 1200-1400 metri.

Nuovo impulso instabile atteso per venerdì

Nella giornata di giovedì la saccatura depressionaria con il minimo al suolo tenderà a spostarsi verso i Balcani, lasciando spazio ad un miglioramento delle condizioni meteo sull’Italia, salvo ancora dei fenomeni residui specie al Sud e sulla Sicilia. Ma nella giornata di venerdì ecco un nuovo impulso instabile con piogge e temporali su gran parte della Penisola Italiana, con fenomeni più intensi attesi ancora su Liguria e regioni tirreniche. Neve a quote medio-basse sulle Alpi e a quote di media montagna sull’Appennino settentrionale. Aria più mite va invece ad interessare il Centro-Sud con temperature anche di 2-4 gradi sopra le medie. Vediamo di seguito la tendenza meteo per il weekend.

Nuovo peggioramento nel weekend sull’Italia?

Flusso atlantico che durante la prima decade di febbraio dovrebbe rimanere dominante sull’Europa. Principali modelli che per il primo weekend del mese mostrano una nuova saccatura depressionaria raggiungere il Mediterraneo portando un nuovo peggioramento sull’Italia. Maltempo che dovrebbe interessare soprattutto il Centro-Sud, ma vista la distanza temporale l’incertezza è ancora elevata e risulta impossibile entrare nei dettagli.

