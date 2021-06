METEO – Primo WEEKEND di giugno con PIOGGE e TEMPORALI, ma prima SOLE e clima CALDO

Promontorio anticiclonico in arrivo sul Mediterraneo

Buongiorno e buon giovedì cari amici del Centro MeBteo Italiano. Nella giornata odierna un promontorio anticiclonico si va ad espandere sul Mediterraneo centro-occidentale, con aumento della pressione sull’Italia che garantirà tempo più stabile. Nel frattempo una depressione atlantica è arrivata a ridosso dell’Europa occidentale, con minimo centrato ad ovest dalle Isole Britanniche e della Francia e tale area depressionaria si estende sull’Atlantico fino alle Azzorre.

Tempo stabile e soleggiato nella giornata odierna

Il promontorio di alta pressione che nella giornata di oggi si sta espandendo anche sull’Italia porterà condizioni meteo stabili su tutte le regioni. Al mattino avremo cieli per lo più sereni o poco nuvolosi, con maggiori addensamenti sull’arco alpino associate a delle deboli precipitazioni. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sui settori a ridosso dei rilievi con precipitazioni locali ed isolate, mentre sui restanti settori avremo ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata migliora ovunque con prevalenza di cieli sereni e qualche nube al Nord-Ovest. Temperature ovunque in aumento, con valori prossimi ai 30°C sulle regioni centro-meridionali e comunque oltre i 25°C su molte zone del Nord.

Domani cieli sereni e disturbi pomeridiani sui rilievi

Nella giornata di domani con l’anticiclone ancora presente le condizioni meteo continueranno ad essere stabili e l’avvezione di aria più calda da sud ovest continuerà a far aumentare le temperature. Nella mattinata avremo tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni, mentre sulle Alpi avremo maggiori addensamenti con piogge ed anche possibili temporali. Al pomeriggio nubi in aumento anche sui settori appenninici con possibili locali precipitazioni e sulle Alpi continueranno a cadere le piogge, con rovesci e temporali. Molto intense risulteranno sul Trentino Alto Adige. Asciutto sugli altri settori con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata piogge in arrivo sulla Sardegna per l’avvicinamento di una saccatura atlantica. Temperature in ulteriore aumento con valori di 32°C-33°C su Puglia e Isole Maggiori. Vediamo ora cosa accadrà nel weekend con maltempo in arrivo dall’Atlantico.

CONTINUA A LEGGERE