METEO – TEMPERATURE in aumento in questo inizio d’ESTATE ma senza CALDO eccessivo. Massime oltre i 30°C, vediamo su quali zone

Situazione meteo in Italia, con goccia fredda in allontanamento

Buongiorno cari lettori del Centro Meteo Italiano e buon inizio d’estate! La goccia fredda fredda è ancora presente sulla Penisola Balcanica favorendo cosi ancora infiltrazioni di aria fredda in quota sulla penisola Italiana. Al mattino avremo prevalenza di cieli sereni con addensamenti sulle Alpi e delle velature sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio l’attività convettiva favorita dall’aria fredda in quota porterà allo sviluppo di nuvolosità e possibili fenomeni lungo la catena alpina e appenninica. Nuvolosità in aumento in serata sulle Isole.

Nuvolosità in aumento nella giornata di domani

Meteo – Nella giornata di domani una piccola ondulazione transiterà tra la Sardegna e la Sicilia e porterà ad un leggero peggioramento delle condizioni meteo. La nuvolosità sarà maggiormente presente al Nord-Ovest, regioni tirreniche e Isole Maggiori. Le piogge sono attese su Alpi, Piemonte, Liguria e sulle Isole. Nelle ore pomeridiane qualche pioggia isolata anche nelle zone interne tra Lazio e Abruzzo. A causa della nuvolosità le temperature massime risulteranno in diminuzione.

Promontorio anticiclonico in arrivo sul Mediterraneo centrale

Nella giornata di giovedì un promontorio di alta pressione si espanderà sul Mediterraneo centrale, spengendosi fin sull’Europa centrale. Allo stesso tempo una depressione atlantica si va ad estendere verso la Penisola Iberica, richiamando aria da sud ovest sul Mediterraneo. In questo modo le condizioni meteo sull’Italia saranno stabili con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche disturbo sarà comunque presente lungo la catena alpina. Andiamo a vedere come si comporteranno le temperature con questa configurazione barica, prima che la saccatura atlantica raggiunga l’Italia nel weekend.

