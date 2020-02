METEO – Proiezioni ECMWF: MARZO e APRILE con CALDO ANOMALO? Tutti i dettagli

L’Anticiclone porta i suoi effetti sull’Italia con clima primaverile, ma con qualche locale eccezione

Dopo la perturbazione rapida che ha interessato la nostra Penisola nella giornata di San Valentino, ecco che l’Anticiclone come spesso è accaduto durante questa stagione invernale ha rimontato non solo sull’Italia, ma su tutto il Mediterraneo centro-occidentale apportando condizioni meteo di generale stabilità e temperature che vanno decisamente oltre la media del periodo. Qualche locale eccezione la fa la Liguria, dove si registrano in queste ore deboli pioviggini intermittenti.

Inverno piuttosto deludente per gli amanti di freddo e neve

Come più volte abbiamo ripetuto nel corso delle ultime settimane, la stagione invernale che stiamo vivendo risulta piuttosto deludente per gli appassionati di freddo e neve non solo italiani, ma europei. Le temperature medie di Gennaio, secondo la rielaborazione dei dati NOAA, hanno infatti superato ovunque sull’Europa la norma di riferimento di oltre +3°C, con anomalie più spiccate sui Paesi settentrionali del vecchio continente. In Italia, da quando è avvenuto il solstizio di inverno, non si è verificato neanche un episodio di neve in pianura.

Ipotesi primavera fresca smentita dalle proiezioni di ECMWF

Molte persone stanno pensando che in seguito ad un inverno tutt’altro che emozionante dal punto di vista meteorologico (anzi, spesso piatto soprattutto nel mese di Gennaio), la primavera possa essere fresca e piovosa: le ultime proiezioni del modello inglese ECMWF non appoggiano tale ipotesi, anzi, rilanciano un marzo ed un aprile sopra la media del periodo praticamente in tutto il continente europeo, con anomalie più accese ancora una volta sui Paesi nordici. Predominio dunque delle correnti oceaniche provenienti dai quadranti occidentali sulla penisola scandinava dove ci si attende anche un surplus delle piogge nei due mesi di riferimento.