Meteo – Prolungata fase instabile, rischio temporali anche ad avvio di settimana

Finale di aprile all’insegna dell’instabilità

Mese di aprile che si appresta verso la conclusione. Condizioni meteorologiche che risultano incerte sull’Italia per la presenza di infiltrazioni più fresche ed umide in quota dai quadranti nord-orientali. Alta pressione che infatti fatica a radicarsi sul bacino del Mediterraneo con una goccia fredda attesa ad avvio di settimana, alimentando nuove condizioni d’instabilità con rischio acquazzoni e temporali su diverse regioni d’Italia.

Weekend al via tra acquazzoni e temporali, ma non mancheranno le schiarite

Ultimo weekend di aprile al via tra instabilità e schiarite sull’Italia. Giornata di sabato caratterizzata da una mattinata stabile con ampie schiarite sulle regioni di Nordovest, Isole Maggiori e settori tirrenici. Addensamenti attesi sul resto del Paese con possibili acquazzoni tra basso Veneto e Friuli, nonché su coste di Abruzzo, Molise e Puglia. Seconda parte di giornata che vedrà lo sviluppo di nubi convettive a partire dai settori montuosi e collinari con acquazzoni e temporali più probabili su Alpi, Prealpi e lungo l’Appennino in estensione anche alle pianure di Puglia, Campania e basso Lazio. Temporali in locale estensione anche alle coste della Liguria; generale miglioramento serale.

Domenica attesi nuovi temporali dal pomeriggio

Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche per la giornata di domenica. Al mattino nubi con possibili acquazzoni su Piemonte ed ovest Sardegna. Ampie schiarite sul resto del Paese, salvo locali addensamenti. Nel corso del pomeriggio acquazzoni e temporali torneranno ad interessare i settori alpini, prealpini e l’Appennino con fenomeni in estensione anche alle pianure di Lazio, Campania, Toscana e Piemonte; temporali, localmente di forte intensità, anche sulla Sardegna.

Lunedì attesa una goccia fredda sulla Sardegna, instabilità in accentuazione

Un piccola goccia fredda giungerà ad inizio settimana sul Mediterraneo centrale, agendo a ridosso della Sardegna. Atteso un avvio di settimana fortemente instabile sull’Isola con acquazzoni e temporali localmente anche di forte intensità così come sulla Sicilia. Instabilità che tenderà ad accentuarsi anche sul resto del centro-sud con acquazzoni e temporali che nel corso del pomeriggio interesseranno gran parte delle regioni, anche se non mancheranno le schiarite, con fenomeni più probabili e localmente intensi su Lazio, Abruzzo, Campania e Puglia. Instabilità attesa anche sulle Alpi e Prealpi, ma con fenomeni meno diffusi e di breve durata. Settimana che vedrà poi un aumento dei geopotenziali con maggiore stabilità sull’Italia, specie sui settori costieri e di pianura.

