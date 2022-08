METEO – Proseguo di settimana in prevalenza STABILE, nel WEEKEND nuovo IMPULSO di MALTEMPO: i dettagli

Miglioramento in atto temporaneo

A seguito di un pomeriggio foriero di maltempo in cui le piogge e i temporali anche localmente intensi hanno provocato disagi e allagamenti, le condizioni meteo nel corso della corrente serata stanno migliorando, con instabilità solo residua che interessa principalmente le zone tirreniche della Calabria. Il miglioramento in atto tuttavia sarà solo temporaneo, in quanto dalla mattinata di domani mercoledì 24 agosto rinnovati piogge e temporali potranno interessare il sud Italia, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Nuovo peggioramento dal mattino di domani

Una circolazione depressionaria di matrice atlantica continuerà ad insistere sulla nostra Penisola nella giornata di domani mercoledì 24 agosto, determinando un nuovo peggioramento delle condizioni meteo a partire dal mattino sulle regioni meridionali. I fenomeni, spesso temporaleschi e localmente intensi, finiranno per coinvolgere anche le aree costiere. Condizioni meteo che si manterranno invece stabili e asciutte al centro-nord.

Proseguo di settimana più stabile e asciutto

Il proseguo della settimana risulterà poi più stabile e asciutto, con residua instabilità che interesserà soprattutto le zone tirreniche di Calabria e Sicilia, con maltempo sulla dorsale appenninica e sull’arco alpino per la giornata di venerdì 26 agosto, quando le condizioni meteo peggioreranno visibilmente al nord, con aumento della nuvolosità e ingresso delle prime piogge al nordovest in serata, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Ciò preluderà ad un ulteriore peggioramento nel weekend, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Weekend di maltempo sull’Italia

Un cedimento dell’Alta pressione di matrice africana sul Mediterraneo centrale provocherà un peggioramento delle condizioni meteo sull’intero Paese, con piogge e temporali anche diffusi e localmente intensi che interesseranno principalmente le zone interne, non risparmiando tuttavia anche quelle meno interne, con possibile coinvolgimento dei settori costieri. Le temperature appariranno in calo coerentemente con l’ingresso di correnti più fresche ad alta quota. Tuttavia rimane una tendenza che necessita di ulteriori conferme nei prossimi giorni: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

