METEO WEEKEND – Tanto SOLE e CALDO AFRICANO in ITALIA, ma anche ACQUAZZONI e TEMPORALI su alcune regioni

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede un robusto promontorio anticiclonico di matrice africana esteso tra Mediterraneo ed Europa occidentale con l’Italia posizionata sul suo bordo orientale. Questo porta tempo stabile e cieli soleggiati su tutte le regioni, ma le correnti in quota dai quadranti settentrionali portano delle infiltrazioni di aria più fresca con conseguente instabilità pomeridiana. Nel pomeriggio sono infatti attesi acquazzoni e temporali soprattutto su Alpi centro-orientali, lungo l’Appennino e sulle zone interne della Sicilia. Locali fenomeni in serata sulle pianure di Nord-Est. Temperature sopra la media di alcuni gradi specie al Centro-Nord, con massime fino a raggiungere i 35°C su Piemonte, Lombardia, zone interne centrali tirreniche e Sardegna.

Domani tanto sole e spiccata instabilità pomeridiana specie al Centro-Sud

Nella giornata di domani la situazione sinottica subirà poche variazioni, con il promontorio anticiclonico ancora esteso tra Mediterraneo ed Europa occidentale, ma con un rinforzo dei valori di geopotenziale sui settori nord-occidentali italiani, dove si andrà quindi ad attenuare l’instabilità pomeridiana. Acquazzoni e temporali pomeridiani sono comunque attesi sulle Alpi centro-orientali e sulle zone interne del Centro-Sud, localmente anche intensi tra Abruzzo, Molise e Campania e con sconfinamenti verso le pianure entro la serata sulle regioni tirreniche centro-meridionali, localmente fin sulla costa. Le temperature tenderanno leggermente ad aumentare.

Sabato tanto sole ma anche temporali su alcune regioni

Nella giornata di sabato il promontorio di alta pressione si andrà ad estendere verso est, mentre una saccatura nord-atlantica inizia ad estendersi verso sud ed una saccatura d’aria fresca in quota si allungherà dall’Europa orientale verso il Mediterraneo meridionale. Condizioni meteo stabili con cieli soleggiati caratterizzeranno la giornata di sabato su gran parte delle regioni, mentre acquazzoni e temporali interesseranno la Calabria e la Sicilia durante le ore più calde a causa del transito di aria più fresca in quota. Isolate piogge saranno possibili anche sulle Alpi occidentali. Temperature elevate soprattutto al Centro-Nord con massime sui 32°C-33°C sulla Pianura Padana e fino a 35°C-36°C nelle zone interne tra Lazio, Umbria, Toscana e Sardegna. Temperature più contenute al Sud e sulla Sicilia dove difficilmente si supereranno i 30°C-31°C. Di seguito la tendenza meteo per la giornata di domenica.

Domenica con tanto sole, poche piogge ed anche caldo intenso su alcune regioni

Nella giornata di domenica viene confermata la presenza di un promontorio africano con asse dal Mediterraneo occidentale verso l’Europa centro-orientale passando per la Penisola Italiana. Bel tempo in tutta Italia quindi nella giornata di domenica con sole splendente da Nord a Sud e con instabilità pomeridiana molto localizzata sui rilievi tra Calabria e Sicilia e sulle Alpi. Temperature che al Centro-Nord risulteranno sopra la media del periodo anche di 5-7 gradi, mentre risulteranno in media o solo leggermente sopra la media al Sud e sulla Sicilia. Le massime arriveranno a sfiorare i 34°C-35°C su molte città del Nord, i 35°C-36°C sulle regioni centrali del versante tirrenico e la Sicilia, mentre sulle zone interne del Sud, specie tra Puglia e Basilicata, si porteranno sui 32°C-33°C.

