Meteo – Prossima settimana che si preannuncia più stabile, ma con possibile calo termico a causa di aria fresca da nord-est

Domenica più stabile ma con residui fenomeni

Buongiorno e buona domenica da parte del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede la saccatura depressionaria con goccia fredda in quota colpevole del maltempo dei giorni scorsi muoversi dal Mediterraneo centrale verso i Balcani. Condizioni meteo dunque in miglioramento sull’Italia, con anche delle schiarite, salvo residui fenomeni sul medio-basso versante adriatico e tra Sicilia e Calabria. Clima fresco con temperature nella media o anche leggermente sotto media specie al Sud.

Blando passaggio instabile tra stasera e domani

Mentre la saccatura depressionaria con la piccola goccia fredda si muove dal Mediterraneo verso i Balcani, ecco un nuovo cavetto d’onda di natura atlantica in movimento sull’Europa e che porterà dei disturbi sull’Italia tra la serata odierna e la giornata di domani. Tra la serata e la notte piogge in arrivo su Triveneto, Emilia Romagna, Liguria, Alta Toscana e Sardegna occidentale e nella giornata di domani anche sul basso Tirreno, con fenomeni anche intensi sulle coste di Calabria e Sicilia.

Prossima settimana tra anticiclone ingombrante e aria fredda da nord-est

Principali modelli che per la prossima settimana mostrano un vasto e robusto campo di alta pressione, con valori al suolo fino a 1030 hPa, espandersi tra Atlantico ed Europa centro-occidentale. Una goccia d’aria fredda interesserà invece i Balcani scendendo fin sul Mediterraneo orientale. Condizioni meteo che dovrebbero risultare più stabili sull’Italia centro-settentrionale mentre al Sud non si escludono ancora piogge e temporali sparsi. Temperature in calo su valori anche di diversi gradi sotto media, specie al Sud e sui settori adriatici.

Tendenza meteo: possibile ottobrata in vista di metà mese con vasto anticiclone

Ultimi aggiornamenti dei modelli che in vista della metà di ottobre mostrano ancora una volta un robusto campo di alta pressione dominare sull’Europa. Vortice polare compatto e anticiclone disteso lungo i paralleli con condizioni meteo asciutte per l’Italia nei giorni centrali del mese. Nuova ottobrata in vista con temperature che potrebbero comunque rimanere intorno alle medie del periodo. Non escluso invece un nuovo calo termico nel weekend con instabilità al Centro-Sud.

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