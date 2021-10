METEO – Prossima settimana rimonta ANTICICLONICA e TEMPERATURE in media, con massime fino a 24°C. La TENDENZA

Ancora maltempo al Sud nella giornata odierna

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Nella giornata di ieri un fronte freddo è giunto sulla Penisola Italiana portando piogge e temporali al Centro-Sud e neve in Appennino fino a quote medie. Nella giornata odierna continuerà ad insistere sul Sud Italia con piogge sparse ed anche forti temporali, specie in Sicilia dove potranno assumere carattere di nubifragio. Allo stesso tempo i valori di geopotenziale sono in aumento al Centro-Nord portando tempo stabile e cieli soleggiati, grazie all’influenza del campo di alta pressione presente sull’Europa occidentale. Temperature molto fredde per il periodo, inferiori di circa 6-8 gradi rispetto alle medie climatologiche del periodo.

Blanda saccatura in transito nel weekend porta nubi e qualche pioggia

Nella giornata di domani le condizioni meteo tenderanno a migliorare su gran parte dell’Italia, con il minimo di pressione oramai giunto sulla Grecia, dove avremo tempo asciutto e cieli sereni. Ma una piccola goccia fredda transiterà sul basso Adriatico e sullo Ionio portando delle piogge tra Puglia, Basilicata e Calabria. Nel weekend avremo poi una blanda saccatura in quota attraverserà l’Italia portando molte nubi in transito specie nella giornata di sabato, con qualche pioggia che potrebbe interessare la Calabria e le Isole Maggiori. Temperature in lieve aumento ma ancora qualche grado sotto la media del periodo, specie sulle regioni meridionali.

Rimonta anticiclonica nella prossima settimana

Stando agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli meteo, con l’inizio della nuova settimana un promontorio anticiclonico di matrice afro-azzorriana tenderà a rimontare sull’Europa occidentale e sul Mediterraneo centro-occidentale interessando anche la Penisola Italiana. Primi giorni della prossima settimana quindi con tempo stabile e cieli soleggiato, con al più qualche velature che tenderà a sporcare i cieli. Si tratta quindi della classica ottobrata con bel tempo portato dalla rimonta dell’alta pressione, con valori al suolo fino a 1025 hPa. Vediamo quindi di seguito come si comporteranno le temperature.

