METEO – Prossima settimana tra rimonta ANTICICLONICA e flussi atlantici che portano MALTEMPO. La TENDENZA

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! La vasta area depressionaria che nei giorni scorsi ha interessato la Penisola Italiana portando piogge e calo termico si sta allontanando verso levante ed un promontorio di alta pressione di origine africana sta rimontando sul Mediterraneo centro-occidentale. Questo porterà maggiore stabilità sull’Italia con tempo asciutto e cieli soleggiati, ma non mancheranno acquazzoni e temporali pomeridiani sui rilievi alpini e appenninici. Nel frattempo una goccia fredda di origine atlantica in moto verso est ha raggiunto la Penisola Iberica.

Primi disturbi dei flussi atlantici tra giovedì e venerdì

Nelle giornate domani e dopo domani i flussi atlantici umidi e instabili inizieranno a portare i primi disturbi. Stando agli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS già nella serata di giovedì arriveranno le piogge sulla Sardegna e nuvolosità in transito sulle regioni tirreniche. Nella giornata di venerdì generale aumento della nuvolosità specie sulle regioni centro-meridionali, con piogge nelle ore diurne su Sardegna orientale e Sicilia settentrionale ed in serata le precipitazione potrebbe raggiungere il Lazio. Durante la nottata verranno raggiunte dalle piogge anche le regioni tirreniche del Sud e gran parte della Sicilia, con anche qualche acquazzone e temporale. Durante la notte precipitazioni anche nelle zone interne dell’Abruzzo, con fenomeni a tratti anche intensi. Più stabile invece al Nord Italia con solo nuvolosità in transito e piogge relegate all’arco alpino.

Weekend con maltempo al Centro-Sud

Meteo fine settimana – Dopo le prime piogge in arrivo nella giornata di venerdì, duranti i giorni del weekend il maltempo interesserà gran parte delle regioni centro-meridionali. Entro la serata di sabato le precipitazioni interesseranno il Lazio, l’Abruzzo e tutte le regioni del Sud, con fenomeni anche molto intensi Sicilia, Lazio e Campania. Sulla Sardegna le piogge interesseranno i settori orientali. Anche nella giornata di domenica piogge sparse su regioni del Sud ed anche su parte di Lazio e Abruzzo, con acquazzoni e temporali localmente anche intensi. Al Nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche le condizioni meteo risulteranno più stabili, con molte nube in transito ma con tempo per lo più asciutto, salvo possibili isolati fenomeni. Le temperature subiranno un lieve calo sulle regioni del Centro-Sud con valori massimi sui 27-29°C e solo su Sardegna e Sicilia si sfioreranno i 30°C. Anche sulle regioni del Nord, meno interessate dal maltempo, le temperature torneranno a raggiungere valori di circa 30°C

