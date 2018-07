Qualche nota d’ instabilità attesa al nord nelle prossime ore e nella giornata di domani, a seguire condizioni meteo stabili nei prossimi giorni con tanto sole in Italia e temperature in aumento.

METEO PROSSIMI GIORNI: qualche temporale pomeridiano nelle prossime 24-36 ore, poi temperature in aumento e sole prevalente in Italia – 10 Luglio 2018 – La situazione sinottica generale vede ancora due differenti circolazioni atmosferiche in Europa: la prima di natura anticiclonica centrata sulle isole Britanniche, la seconda di natura depressionaria sull’ Europa orientale. Italia a metà strada tra le due differenti circolazioni depressionarie dove le correnti settentrionali sono in transito. Specie nella giornata di domani, Mercoledì 11 Luglio, le correnti settentrionali produrranno qualche pioggia o temporale, specie sulle regioni settentrionali e localmente su Toscana, Umbria e Marche, mentre al sud e sulle restanti regioni centrali è atteso il bel tempo. A seguire l’ Anticiclone nord-africano si espanderà nuovamente sul Mediterraneo e interesserà anche l’ Italia con tanto sole nei prossimi giorni specie al centro-sud. […]