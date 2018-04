Condizioni di bel tempo su tutta l’ Italia nelle ultime ore grazie alla rimonta dell’ Anticiclone ma le correnti perturbate dall’ oceano Atlantiche torneranno nei prossimi giorni, specie al centro-nord.

METEO PROSSIMI GIORNI: spiccata variabilità sull’ Italia con l’ Anticiclone che lascerà spazio al ritorno delle correnti instabili dall’ Atlantico – 3 Aprile 2018 – Stagione primaverile entrata nel vivo in questi primi giorni del mese di Aprile con la giornata di Pasquetta all’ insegna del bel tempo su tutta l’ Italia e dal clima gradevole. In queste ore la situazione meteo risulta ancora prevalentemente stabile e soleggiata tranne sulle regioni di nord-ovest dove sono in atto deboli piogge sul Piemonte e Liguria, in estensione alla Valle d’ Aosta e Lombardia nelle prossime ore. Bel tempo che verrà tuttavia rimpiazzato dal ritorno delle piogge sulle regioni settentrionali e su quelle centrali a causa del cedimento dell’ Anticiclone e l’ inserimento delle correnti atlantiche. Piogge e locali rovesci infatti interesseranno tutte le regioni settentrionali nelle prossime ore e nei prossimi giorni e gran parte di quelle centrali, anche al sud peninsulare potrebbe peggiorare il tempo con isolati e brevi acquazzoni sui settori interni peninsulari specie nella giornata di Giovedì 5 Aprile.[…]