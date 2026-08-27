Meteo – Pulviscolo sahariano risale il Mediterraneo, attese concentrazioni elevate con sole parzialmente offuscato

Anticiclone africano in espansione sul Mediterraneo

Buongiorno e buon giovedì da parte del Centro Meteo Italiano. Situazione sinottica che vede una profonda circolazione depressionaria sul basso Atlantico con minimo al suolo fino a 1000 hPa appena ad ovest della Francia. Questo sta favorendo l’espansione dell’anticiclone africano sul Mediterraneo, alimentato dalla risalita di masse di aria calda. Questo porta stabilità prevalente in Italia e soprattutto caldo intenso, specie al Centro-Sud.

Pulviscolo sahariano in risalita sull’Italia

La circolazione depressionaria sul basso Atlantico, come anticipato, ha attivato un flusso meridionale che oltre ad aria molto calda pilota anche del pulviscolo sahariano verso il Mediterraneo e parte dell’Europa. Dalla mappa allegata raffigurante la quantità di pulviscolo sahariano prevista dal modello Skiron per la giornata di oggi 27 agoswto, si nota un elevato trasporto di dust dall’Africa verso il bacino del Mediterraneo. In particolare, il pulviscolo potrà registrare valori colonnari superiori ai 2000 mgr/m^2, specie sulla Sardegna. Tra venerdì e sabato pulviscolo sahariano che raggiungerà anche l’Europa centro orientale e sono attesi valori colonnari superiori ai 2000 mgr/m^2 anche sull’Italia centro-meridionale. Questo andrà ad offuscare il sole e determinerà anche un aumento dei valori di PM10, dovuti però a particolato di origine naturale e non antropica.

Venerdì tra caldo intenso e temporali

Nella giornata di domani la depressione atlantica andrà a muoversi sull’Europa occidentale, interessando parzialmente anche l’Italia. Questo determinerà un deciso peggioramento sulle regioni settentrionali, dove sono attesi rovesci e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità. I fenomeni potranno essere accompagnati da grandinate, forti raffiche di vento e nubifragi, interessando soprattutto Alpi, Prealpi e Pianura Padana. Sulle regioni centrali, specie quelle del versante tirrenico e sulla Sardegna attesa molta nuvolosità in transito ma senza fenomeni di rilievo associati. Situazione completamente differente sulle regioni meridionali, ancora interessate dal richiamo di aria molto calda dal Nord Africa. Tra Puglia, Basilicata, Sicilia e zone interne del Sud saranno possibili temperature superiori ai +40°C, con punte localmente ancora più elevate. Anche sulle regioni centrali il clima resterà molto caldo, pur con valori destinati successivamente a diminuire.

Weekend con generale miglioramento e temperature in calo

Il fronte perturbato tenderà ad allontanarsi rapidamente verso levante già tra la notte di venerdì e le prime ore di sabato 29 agosto, favorendo un progressivo miglioramento delle condizioni meteo sulla maggior parte dell’Italia. Nel corso del weekend torneranno quindi a prevalere ampie schiarite e condizioni più stabili, anche sulle regioni settentrionali precedentemente interessate dal maltempo. Qualche residuo fenomeno potrà insistere soprattutto sabato sui settori alpini e nord-orientali, mentre domenica 30 dovrebbe risultare generalmente più stabile. Il passaggio perturbato determinerà anche un ricambio della massa d’aria. Le temperature subiranno un calo, particolarmente evidente sulle regioni centro-meridionali dopo i picchi estremi di venerdì. Il clima resterà comunque pienamente estivo, con valori ancora leggermente superiori alle medie soprattutto al Sud.

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