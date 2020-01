METEO ITALIA – Qualche nota di MALTEMPO sullo stivale grazie ad un FLUSSO UMIDO, ecco l’evoluzione delle prossime ore

Un flusso umido di origine atlantica e proveniente dunque dal nord Europa attraverserà rapidamente le regioni settentrionali italiane apportando effetti già visibili in queste ore: un aumento generale della nuvolosità sulle regioni del centro-nord Italia e delle piogge occasionali e perlopiù di debole intensità sulla Liguria. Andiamo dunque a vedere cosa dobbiamo aspettarci dagli sviluppi meteo delle prossime ore.

Nel corso degli ultimi giorni i cieli soleggiati o poco nuvolosi interessano la stragrande maggioranza del territorio nazionale, ma non la sua totalità. Infatti negli ultimi giorni delle nebbie anche piuttosto dense si sono formate sulla Pianura Padana dando origine persino al fenomeno della neve chimica, mentre una circolazione instabile sul basso Mediterraneo ha apportato anche qualche pioggia sulla Sardegna orientale, con accumuli comunque generalmente deboli.

Ormai da diversi giorni l’Anticiclone di origine azzorriana si è esteso su gran parte dell’ Europa centro-occidentale interessando anche la nostra Penisola e apportando dunque condizioni meteo di generale stabilità e tempo in prevalenza asciutto, con cieli che risultano sereni o poco nuvolosi quasi ovunque. Le temperature nonostante questo risultano in linea con la media del periodo o al massimo lievemente al di sopra.

Prossime ore ancora qualche pioggia sulla Liguria, poi miglioramento

Nelle prossime ore l’evoluzione meteo prevista non si discosterà molto dalla situazione attuale: piogge occasionali e di debole intensità continueranno ad interessare la Liguria, probabilmente spostandosi lentamente e progressivamente verso le aree più orientali coinvolgendo probabilmente anche qualche zona dell’alta Toscana. I fenomeni saranno come già scritto di debole intensità prevalente, come gli accumuli che ne risulteranno al suolo.