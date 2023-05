Meteo – Qualche rovescio o temporale ancora possibile, ancora preoccupazione per l’Emilia Romagna: ecco l’allerta della Protezione Civile

Generale stabilità nuovamente protagonista sull’Italia

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano il ritorno della generale stabilità in queste ore sulla nostra Penisola, fino a questo pomeriggio tormentata da piogge e temporali localizzati sull’Appennino centro-meridionale e sulla punta meridionale della Sicilia. Tale miglioramento è dovuto essenzialmente alla rimonta dell’Anticiclone africano sullo stivale che porterà le temperature ad aumentare rispetto alle 24 ore precedenti quando queste non appariranno stazionarie.

Qualche nota di maltempo ancora possibile per domani, ma preoccupa la situazione in Emilia Romagna

L’Alta pressione africana sarà predominante per la giornata di domani venerdì 5 maggio, anche se la presenza di un flusso perturbato appena oltralpe potrebbe innescare qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano sull’arco alpino e prealpino. Rimarrà invece più stabile e asciutto altrove, con cieli perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, mentre continua comunque a preoccupare la situazione in Emilia Romagna, dove alcuni corsi d’acqua risultano ancora in piena e i terreni, saturi, ancora esposti al rischio idrogeologico. E’ qui che è rivolta, come vedremo nei paragrafi successivi, l’allerta della Protezione Civile.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: isolate, a carattere di rovescio o breve temporale, sui settori alpini, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: nessun fenomeno significativo. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo.

Allerta arancione, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Venerdì 5 maggio 2023:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Collina bolognese

Lombardia: Bassa pianura orientale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Bassa collina e pianura romagnola

