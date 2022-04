METEO – Rapido AFFONDO ARTICO in arrivo nel WEEKEND, di nuovo MALTEMPO e NEVE in arrivo: i dettagli

Maltempo torna sull’Italia

Le condizioni meteo tornano a risultare perturbate all’interno della nostra Penisola, con un passaggio perturbato che interessa specifici settori del territorio nazionale (scopri quali) con fenomeni mediamente di moderata intensità, ma localmente anche intensi. Tale instabilità è dovuta alla formazione di una perturbazione di stampo atlantico al largo delle coste portoghesi e marocchine che nelle ultime ore si è successivamente spostata velocemente verso l’Italia, investendola direttamente.

Miglioramento in arrivo, ma sarà solo temporaneo

Un miglioramento delle condizioni meteo è tuttavia in arrivo già dalla giornata di domani giovedì 7 aprile grazie alla nuova spinta dell’Anticiclone afroazzorriano che dunque allontanerà le correnti perturbate. Il maltempo colpirà tuttavia in maniera residuale alcune aree del Paese (scopri quali) fino al mattino, per poi esaurirsi dal pomeriggio, quando il tempo apparirà generalmente stabile e asciutto. Tuttavia, tale miglioramento, sarà solamente temporaneo, come vedremo nel presente editoriale.

Rapido affondo perturbato anche nel weekend

E’ ormai dalla giornata di ieri che i principali centri di calcolo si stanno allineando verso l’affondo di una nuova saccatura di origine questa volta artico marittima sulla nostra Penisola per il prossimo weekend. Tale configurazione sta venendo confermata progressivamente di emissione in emissione e sarà capace di riportare il maltempo sull’Italia, anche se non ovunque, accompagnato da un abbassamento delle temperature e, di conseguenza, della quota neve, come vedremo nel prossimo paragrafo.

