METEO – PIOGGE e ACQUAZZONI ancora protagonisti in ITALIA nelle PROSSIME ORE, ecco dove

Perturbazione riporta maltempo sull’Italia

Dopo una manciata di ore in cui la primavera sembrava poter davvero tornare sulla nostra Penisola a seguito di un peggioramento dai connotati pienamente invernali nel weekend che peraltro ha portato persino qualche danno, ecco che una nuova perturbazione, originatasi davanti le coste portoghesi e marocchine, si è diretta sull’Italia portando una nuova ondata di maltempo. Un passaggio perturbato sta infatti in queste ore interessando il territorio nazionale con temperature che appaiono nuovamente in calo soprattutto nei valori massimi.

Rovesci soprattutto su settori centrali e Sardegna

Nel giro di circa 24-48 ore una perturbazione proveniente dallo Stretto di Gibilterra è avanzata in direzione est investendo nella giornata odierna la nostra Penisola e riportando maltempo. Come evidenziano anche le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico, tali rovesci e acquazzoni fino a questo momento piuttosto scarni di attività elettrica con qualche eccezione occasionale, stanno interessando in particolare la Sardegna e i settori centrali.

Prossime ore estensione del maltempo

Il quadro meteorologico non sembra destinato a mutare in maniera significativa nelle prossime ore, quando si prevede la prosecuzione del maltempo sull’Italia. Non solo: stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo il fronte instabile potrebbe addirittura estendersi, colpendo altre zone del Paese rimaste finora all’asciutto. Quest’ultimo si espanderà infatti verso meridione, come vedremo nel prossimo paragrafo.

