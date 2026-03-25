Meteo – Recrudescenza invernale in arrivo in Italia, con temporali e neve a quote relativamente basse: i dettagli

Quadro tutto sommato stabile in Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano tendenzialmente stabili e asciutte grazie ad un campo di Alta pressione di origine azzorriana che, in ogni caso, presto soccomberà all’affondo di una saccatura depressionaria di origine polare marittima. I primi spifferi instabili determinano infatti qualche piovasco sulla Liguria centro-orientale, con temperature che, in questo contesto, si attestano intorno alla media di riferimento.

Prossime ore con maltempo in ingresso al nord

Le prossime ore vedranno un progressivo e rapido peggioramento delle condizioni meteo in Italia, a causa di un arretramento altrettanto veloce dell’Anticiclone e alla discesa di correnti più fredde e instabili di matrice polare marittima. Piogge e temporali si attiveranno pertanto sulle regioni settentrionali in maniera localmente anche intensa, specie al nordest. Le temperature, in questo contesto, subiranno una prima diminuzione nelle aree coinvolte dall’instabilità.

Recrudescenza invernale in arrivo in Italia

Una recrudescenza invernale è in arrivo in Italia a causa della discesa della suddetta saccatura depressionaria di origine polare marittima. Il maltempo, nei prossimi giorni, si sposterà sulle regioni centro-meridionali stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, con temperature in sensibile diminuzione e, di conseguenza, con quota neve in forte abbassamento, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Neve fin sui 400/600 metri sul versante adriatico

Mentre nella giornata di domani giovedì 26 marzo le condizioni meteo appaiono perturbate sulle regioni centro-meridionali, in quella di venerdì 27 l’instabilità si concentrerà essenzialmente sul versante adriatico e sul settore tirrenico meridionale, con l’ingresso della ventilazione di tramontana sul medio Tirreno. Nevicate sono attese a quote anche relativamente basse e fin sui 400/600 metri sull’Appennino abruzzese, in particolare per domani giovedì 26. Le temperature, in questo contesto, subiranno una generale diminuzione su valori ovunque inferiori alla media di riferimento, con clima pertanto pienamente invernale.

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