METEO – Recupera l’ANTICICLONE nel WEEKEND con tempo più STABILE, ma occhio a locali TEMPORALI: i dettagli

Oggi ancora instabilità sull’Italia

Il maltempo è ancora protagonista su alcune zone della nostra Penisola nella giornata odierna, dopo che in quella di ieri ha colpito duramente qualche settore come la Toscana, dove si sono registrate vittime e feriti. Piogge e temporali insistono, seppur in maniera meno intensa, sulle regioni centrali e in quelle nordorientali, con un calo delle temperature che appare sensibilmente sostanzialmente ovunque quest’oggi, anche nelle aree non coinvolte dall’instabilità.

In serata miglioramento con clima più fresco

Dopo un pomeriggio in cui saranno ancora possibili piogge e temporali localmente intense sulle regioni centrali e nordorientali, le condizioni meteo andranno progressivamente migliorando in serata, con la cessazione dei fenomeni. Solo alcune zone del Paese segneranno una netta controtendenza in merito (scopri quali). Il miglioramento generale comunque si inserirà all’interno di un contesto climatico che apparirà notevolmente più fresco rispetto alle serate precedenti.

Recupera l’Alta pressione nel weekend

Il miglioramento previsto in serata non sarà null’altro che il preludio a un weekend decisamente più stabile rispetto alle ultime giornate: stando infatti a quanto prospettano anche i principali centri di calcolo, la saccatura depressionaria si sposterà verso oriente, lasciando maggiore spazio all’Anticiclone in sede mediterranea. Ciò si tradurrà anche in un leggero aumento delle temperature generale, con qualche eccezione di maltempo localizzata ancora probabile, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Locali eccezioni di maltempo sul Gargano e basso settore tirrenico nei pressi dello Stretto di Messina

Le eccezioni localizzate di maltempo si registreranno soprattutto nella giornata di domani sabato 20 agosto, con piogge, rovesci e possibili temporali isolati su Gargano, Molise e basso versante tirrenico nelle aree poste nei pressi dello Stretto di Messina. Qualche eccezione potrà essere rintracciata anche per domenica 21 sempre sulla Puglia adriatica, zone interne del sud peninsulare e Appennino Lazio-Abruzzese. Le condizioni meteo si manterranno invece più stabili e asciutte altrove grazie alla prevalenza dell’Alta pressione e con temperature in lieve aumento rispetto a quanto registrato quest’oggi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.