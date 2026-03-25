Meteo – Relativo miglioramento in arrivo nel Weekend, con temperature in aumento, ma sempre fredde: i dettagli

Tempo generalmente stabile e asciutto in Italia

Un relativo miglioramento delle condizioni meteo ha caratterizzato l’Italia in particolare dalla seconda metà della giornata di ieri, con maggiore stabilità e bel tempo soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Qualche addensamento riguarda invece il nord, con piovaschi isolati in transito sulla Liguria centro-orientale, risultanti dall’avvicinamento di una saccatura depressionaria di matrice polare marittima che, nelle prossime ore, come vedremo nel prossimo paragrafo, determinerà un netto peggioramento sullo stivale.

Prossime ore con netto peggioramento atteso al nord

Le prossime ore vedranno un sensibile peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali, innescato dall’affondo di una saccatura depressionaria di origine polare marittima. Piogge e temporali faranno pertanto il loro ingresso e risulteranno localmente anche intensi, specie al nordest. La neve, in questo contesto, si attesterà a partire dai 900/1.300 metri, dipendentemente dai settori di riferimento, con temperature pertanto in abbassamento. Rimarrà in serata ancora relativamente stabile e asciutto al centro-sud, dove le temperature saranno pressappoco stazionarie.

Maltempo in spostamento al centro-sud nei prossimi giorni, con neve a quote relativamente basse

Il maltempo si sposterà nei prossimi giorni e a partire già dalla giornata di domani giovedì 26 marzo sulle regioni centro-meridionali, con principale interessamento del versante adriatico, dove la quota neve sarà più bassa toccando i 400/600 metri sull’Appennino abruzzese. Appare piuttosto probabile un coinvolgimento quantomeno parziale del medio Tirreno, in particolare proprio per domani giovedì 26, prima dell’ingresso della tramontana atteso per venerdì 27. Le temperature subiranno una generale diminuzione su valori ovunque inferiori alla media di riferimento e con clima di conseguenza prettamente invernale.

Relativo miglioramento in vista per il Weekend, con temperature in lieve ripresa ma comunque fredde

Un relativo miglioramento delle condizioni meteo riguarderà la nostra Penisola nel corso del prossimo Weekend, con l’allontanamento della perturbazione verso est. Maggiore stabilità si registrerà soprattutto nella giornata di sabato 28 marzo, con insidia maltempo sempre presente tuttavia, specie sulle aree più settentrionali per domenica 29. Le temperature, per quanto in lieve e generale ripresa, si attesteranno su valori comunque freddi, specie se relazionati al periodo.

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