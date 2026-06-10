Meteo – Relativo miglioramento in vista in Italia con possibili ancora temporali e nubifragi nelle prossime ore: i dettagli

Tempo instabile al nord Italia

Le condizioni meteo sulla nostra Penisola risultano divise in due tra la stabilità al centro-sud e il maltempo anche intenso e con occasionali grandinate e nubifragi sulle regioni settentrionali. Le temperature, in questo contesto, subiscono peraltro un lieve e ulteriore aumento sui settori centro-meridionali, dove si raggiunge l’apice di questa parentesi di caldo. I fenomeni, invece, al nord, sono spesso associati ad un calo anche sensibile delle temperature.

Allerta meteo della Protezione Civile

Il quadro previsionale a disposizione già nella giornata di ieri indicava un netto peggioramento delle condizioni meteo che, per la verità, sta coinvolgendo le regioni più settentrionali già dalla seconda metà della serata di ieri stesso. Il maltempo oggi si è esteso su buona parte del nord, per parte del quale la Protezione Civile aveva pertanto diffuso un’allerta valida per oggi, con fenomeni che, occasionalmente, si sono infatti rivelati anche intensi e a carattere grandinigeno.

Relativo miglioramento in arrivo nelle prossime ore

Un nuovo aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo centrale determinerà un relativo miglioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, gran parte dei fenomeni progredirà verso l’esaurimento stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Tuttavia, qualche nota di maltempo resisterà in particolare sul Friuli Venezia Giulia e aree più nordorientali del Paese, dove sono ancora attesi rovesci e possibili temporali anche intensi e a carattere di nubifragio.

Maggiore stabilità altrove con temperature stazionarie o in lieve diminuzione

Le condizioni meteo si manterranno invece generalmente più stabili e asciutte su tutto il resto della Penisola, dove i cieli appariranno pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, complice l’Alta pressione comunque dominante sul Mediterraneo. Le temperature, in questo contesto, risulteranno stazionarie o subiranno una prima lieve diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, avvicinandosi alla media di riferimento.

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