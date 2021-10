METEO – Residui ACQUAZZONI e TEMPORALI sull’ITALIA nelle prossime ore, ECCO DOVE

Residua circolazione depressionaria al sud

Meteo – Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Sul Mediterraneo centrale e l’Europa occidentale il campo barico è in deciso rinforzo, stabilizzando il tempo sul centro-nord Italia. Una blanda ansa depressionaria in quota, è ancora presente sui bacini meridionali italiani, rinnovando locali acquazzoni e nubi sparse. Nei prossimi giorni il sopraggiungere di un promontorio anticiclonico riuscirà a proteggere tutto il Paese da eventuali assalti perturbati.

Acquazzoni e locali temporali tra Sicilia e Calabria

Meteo – Le condizioni meteorologiche risultano ancora localmente instabili sull’estreme regioni meridionali. La causa è da imputare ad una blanda circolazione ciclonica in quota, responsabile di acquazzoni e locali temporali tra la notte ed il primo mattino sulla Sicilia settentrionale e la Calabria meridionale. Nelle prossime ore e nel corso della giornata di lunedì 18 ottobre insisteranno condizioni di locale instabilità sulle medesime aree, anche se non mancheranno pause asciutte; locali acquazzoni non si escludono nel Salento e sull’alta Calabria ionica. Temporali attesi nel corso del pomeriggio anche sui settori interni della Sicilia centro-meridionale, con fenomeni in estensione nel corso della notte alle coste orientali. Tempo in deciso miglioramento da martedì, con fenomeni in generale attenuazione.

Nubi sul resto del sud e medio Adriatico, ma con tempo asciutto

Meteo – Nonostante la pressione sia in aumento, sul resto del sud Italia, parte del Lazio e del medio Adriatico i cieli risulteranno a tratti ancora nuvolosi. Una blanda circolazione umida addossa nubi medio-basse su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania ed entroterra del Lazio, ma senza fenomeni associati. L’ulteriore aumento della pressione favorirà invece ampie schiarite per l’avvio della prossima settimana, dando il via all’ottobrata italiana.

