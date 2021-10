PREVISIONI METEO domani 17 ottobre: tempo in MIGLIORAMENTO su tutt’ITALIA, con ampi spazi di SERENO

Situazione sinottica europea

Anticiclone azzorriano situato ad ovest della penisola Iberica, con massimi al suolo fino a 1020 hPa, nei prossimi giorni apporterà tempo stabile. A ridosso della Scandinavia si trova una vasta area depressionaria che culmina con un minimo di 980 hPa. Una saccatura d’aria fresca in quota si trova nei pressi della Grecia apportando maltempo sui settori orientali del vecchio continente.

Previsioni meteo per domani, 17 ottobre

Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con cieli in prevalenza soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di beltempo con assenza di nuvolosità; velature in transito da nord nella notte. Temperature minime in calo e massime stabili. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 17 ottobre

Al Centro: Al mattino qualche addensamento tra Marche e Abruzzo, stabile altrove con cieli soleggiati. Al pomeriggio ancora tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza di nuvolosità. Temperature minime e massime in stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.