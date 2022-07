METEO – Residuo MALTEMPO in arrivo in ITALIA, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile: ecco dove

Maltempo si azione sull’Italia quest’oggi

Una tesa corrente a getto in scorrimento appena oltralpe ha determinato nella giornata odierna un peggioramento delle condizioni meteo che ha interessato in particolare nel pomeriggio le aree più settentrionali della nostra Penisola. In serata, nonostante un miglioramento, locali piogge e temporali rimarranno attivi in alcune zone dello stivale (scopri dove), il tutto in un contesto termico decisamente caldo e con valori oltre la media del periodo di diversi gradi, specie al centro-sud.

Residuo maltempo nella notte, poi miglioramento; possibile qualche temporale sull’Appennino meridionale e Alpi nordorientali nel pomeriggio di domani

Residuo e localizzato maltempo interesserà nella notte alcune aree del nordest e in particolare quelle al confine tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. A seguire un miglioramento porterà condizioni meteo generalmente stabili fino al pomeriggio, quando qualche temporale potrebbe invece formarsi di nuovo sulle Alpi orientali e sull’Appennino meridionale. Nel resto del Paese il tempo si manterrà più asciutto e con temperature sempre piuttosto elevate.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: isolate nelle prime ore della giornata, a carattere di rovescio o temporale, sul Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime da elevate a molto elevate su tutto il territorio nazionale, specie su Pianura Padana, valli dell’Umbria e zone pianeggianti interne di Toscana, Lazio, Sardegna, Puglia, Basilicata e Sicilia. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Domenica 24 luglio 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini.

