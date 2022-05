METEO – Residuo MALTEMPO in arrivo, poi SUPER ANTICICLONE in elevazione in ITALIA, i dettagli

Piogge e temporali sull’Italia

Un nuovo pomeriggio di piogge e temporali sta interessando principalmente la dorsale appenninica centro-meridionale, con qualche isolato rovescio attivo anche sulle zone più nordorientali del Paese. Ciò segue una notte di maltempo che ha coinvolto principalmente anche il basso versante tirrenico e le regioni settentrionali, con piogge e temporali localmente anche intensi. Le temperature appaiono inoltre nettamente più fresche rispetto a quelle registrate spesso nella settimana corrente.

Prossime ore verso un miglioramento

Con l’avanzare della serata tuttavia le condizioni meteo incorreranno in un evidente miglioramento a seguito di 36 ore di maltempo circa. I fenomeni attualmente in azione sullo stivale evolveranno verso un’attenuazione ed una definitiva cessazione entro la seconda parte di serata, fatta eccezione per qualche area del Paese (scopri quale). Il miglioramento sarà tuttavia solo temporaneo, con piogge e temporali che come vedremo nel prossimo paragrafo in maniera residuale torneranno ad interessare lo stivale.

Temporali residuali per domani

Le condizioni meteo continueranno a mantenersi stabili anche nella mattinata di domani lunedì 30 maggio, con un nuovo peggioramento che interesserà alcune aree dello stivale durante il pomeriggio, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Si tratterà di rovesci e temporali residui, perlopiù isolati o sparsi e circoscritti alle sole aree comprese tra la Toscana, Umbria e Marche. Qualche fenomeno localizzato potrebbe colpire anche le zone interne dell’Abruzzo, prima di un definitivo miglioramento, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Super Anticiclone in arrivo

Un campo di Alta pressione di origine africana è pronto ad elevarsi sull’Italia a partire dalla giornata di martedì 31 maggio, portando un miglioramento delle condizioni meteo generale e temperature in sensibile aumento. L’inizio di giugno sarà caratterizzato dall’assenza totale di fenomeni all’interno del territorio nazionale e con temperature che arriveranno a raggiungere valori pienamente estivi, toccando picchi anche fino a +40°C nelle zone interne di Sardegna e foggiano.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube.