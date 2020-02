METEO – RIBALTONE, sta per CAMBIARE TUTTO! Torna la NEVE a BASSA QUOTA grazie ad un’ONDATA di FREDDO ARTICO, ecco quando

Candelora, tempo stabile ma non ovunque

Siamo giunti al giorno della Candelora, sempre stata oggetto di diversi detti popolari spesso tra loro contrastanti. La giornata di oggi appare comunque generalmente stabile sull’Italia grazie agli effetti di un promontorio anticiclonico in rimonta non solo sul nostro Paese, ma su buona parte del Mediterraneo centro-occidentale. Fanno eccezione alcune aree del settore costiero settentrionale della Toscana, dove sarà possibile qualche occasionale e breve fenomeno.

Prevalente stabilità anche per inizio settimana

Condizioni molto simili a quelle odierne si riscontreranno nel corso della giornata di domani lunedì 3 gennaio e nella prima parte di giornata di martedì 4 gennaio. Fatta eccezione per qualche acquazzone lungo le Alpi di confine soprattutto del settore centro-occidentale infatti il tempo risulterà stabile piuttosto ovunque, con qualche disturbo nuvoloso spesso alternato a schiarite, soprattutto sulle regioni tirreniche. Clima più similarmente primaverile con punte locali fino a +20°C, poi però si cambia registro.

Ondata di freddo in arrivo in Italia, crollo delle temperature

A partire dalla prossima settimana e in particolare già dalla serata di martedì 4 gennaio, un’ondata di freddo di origine artico marittima si distaccherà direttamente dalle Isole Svalbard grazie ad un’elevazione dell’Alta pressione azzorriana fin verso l’Islanda. La saccatura in questione riporterà un clima più invernale sull’Italia causando un crollo termico dell’ordine anche di 15°C. Naturalmente, non mancherà la neve a bassa quota, vediamo dove.