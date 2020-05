METEO ROMA: Al via una settimana più movimentata con piogge o temporali, ecco i dettagli

Meteo Roma: la settimana inizia con cieli in prevalenza nuvolosi

Cieli nuvolosi già alle prime ore de mattino sul Lazio e più nello specifico sulla città di Roma dove le temperature caleranno sensibilmente rispetto i giorni scorsi. La settimana inizia così con un peggioramento meteo in gran parte dell’Italia e non più soltanto sulle regioni settentrionali. Il tutto ad opera di una circolazione di bassa pressione attiva sul Mediterraneo occidentale dalla scorsa settimana ma che ora prenderà il posto dell’anticiclone africano grande protagonista in Italia nei giorni scorsi. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Italia: maltempo in arrivo

Anche nei prossimi giorni della settimana in corso avremo condizioni meteo instabili e clima primaverile con le temperature che rientrano nella media del periodo già nella giornata di oggi sulle regioni centrali, domani anche al sud. Estate piena al sud durante lo scorso weekend con sole e temperature che hanno superato i 35°c, maltempo con piogge, temporali e nubifragi in arrivo nei prossimi giorni. Nei prossimi giorni si faranno sentire gli effetti di una circolazione di bassa pressione al posto dell’Anticiclone di natura africana non solo al nord ma anche sulla città di Roma e al sud con la fase 2 per l’emergenza da covid-19 che procederà pertanto con il maltempo.

Tendenza meteo per la settimana in corso

Circolazione di bassa pressione in avanzamento dal Mediterraneo occidentale verso l’Italia con piogge e temporali in arrivo. Siamo nel pieno della stagione della Primavera ed è normale che le fasi soleggiate e calde si alternino con fasi più instabili e fresche, e allora quale tendenza meteo per i prossimi giorni della settimana in corso? Piogge o temporali anche a Roma nel corso dei prossimi giorni, temperature in calo. APromontorio di alta pressione di natura azzorriana a seguire durante la settimana in corso con il ritorno del bel tempo ad iniziare dalle regioni settentrionali durante la giornata di Mercoledì, migliora sul resto dell’Italia nella giornata di Giovedì.