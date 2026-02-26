Meteo Roma – Alta pressione e clima simil-primaverile, ecco le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale

Buon giovedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Il Mediterraneo centrale continua ad essere dominato da un solido campo di alta pressione, con massimi barici al suolo attorno ai 1023-1025 hPa tra Italia ed Europa centrale. Il promontorio anticiclonico si mantiene ben strutturato e garantisce condizioni di stabilità diffuse sulla Penisola. Il tempo risulta dunque asciutto su tutte le regioni, con clima mite per il periodo. Tuttavia, la presenza dell’anticiclone favorisce anche la formazione di nebbie, foschie e nubi basse, specie nelle ore notturne e al primo mattino. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi 26 febbraio

La giornata odierna si presenta stabile su Roma e su tutto il Lazio. Al primo mattino possibili locali foschie o nubi basse, soprattutto nelle aree interne e nelle vallate, ma in rapido diradamento con il passare delle ore. Sulla Capitale prevalenza di sole già dalla tarda mattinata.

Nel pomeriggio cieli sereni o al più poco nuvolosi su gran parte della regione, con qualche addensamento basso possibile lungo il litorale o nelle zone interne. In serata e nella notte nuovo aumento dell’umidità nei bassi strati con possibile formazione di nubi basse e locali banchi di nebbia, ma senza precipitazioni.

Temperature su Roma comprese tra +9/+11°C di minima e +18/+20°C di massima, con clima gradevole nelle ore centrali della giornata. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio.

Meteo Roma giovedì 26 febbraio

Anche nella giornata di venerdì il tempo resterà stabile e asciutto. Attese ancora nubi basse e foschie al mattino, seguite da ampie schiarite nel corso della giornata. Il weekend si prospetta anch’esso anticiclonico, con giornate prevalentemente soleggiate e temperature miti, localmente quasi primaverili. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine.

Dominio anticiclonico almeno fino agli inizi di marzo

L’alta pressione dovrebbe mantenersi ben salda sul Mediterraneo almeno fino ai primi giorni di marzo. Il Lazio continuerà a beneficiare di condizioni stabili e asciutte, con temperature generalmente superiori alla media del periodo. Persistenti invece le inversioni termiche notturne, responsabili della formazione di nebbie e nubi basse nelle ore più fredde.

Si conferma dunque una fase meteorologica tranquilla, con giornate dal sapore primaverile.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

