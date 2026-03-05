Meteo Roma – Alta pressione dominante in Italia: clima mite e tempo stabile fino al weekend

Situazione meteo a scala nazionale

Buon giovedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Il Mediterraneo centrale si trova in una fase piuttosto dinamica: l’alta pressione resta presente ma con massimi ormai spostati verso l’Europa orientale. Sul suo bordo occidentale continuano a scorrere correnti più umide legate a una circolazione depressionaria attiva tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale. Questo determina condizioni meteo variabili sull’Italia, con nuvolosità spesso presente e locali precipitazioni soprattutto sui settori tirrenici e sulle Isole Maggiori. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata nel complesso variabile sul Lazio. Al mattino cieli tra poco e parzialmente nuvolosi su Roma e sul resto della regione, con nuvolosità in graduale aumento nel corso della giornata. Nel pomeriggio attesi passaggi nuvolosi anche compatti, ma con basso rischio di precipitazioni sulla Capitale. Tra la serata e la notte tempo ancora asciutto con nubi irregolari in transito. Temperature su Roma comprese tra +10/+12°C di minima e +17/+18°C di massima, valori ancora piuttosto miti per il periodo. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio.

Meteo Roma domani

La giornata di domani vedrà condizioni meteo simili sul Lazio. Al mattino tempo stabile su tutta la regione con cieli tra poco e parzialmente nuvolosi. Nel corso del pomeriggio aumento della nuvolosità con possibili piovaschi sparsi soprattutto sui settori interni e sull’alto Lazio, mentre su Roma il rischio di fenomeni resterà generalmente basso. Tra la serata e la notte nuvolosità irregolare ma con tempo nel complesso asciutto. Temperature con poche variazioni e comprese tra +10/+11°C di minima e +18/+19°C di massima.

Tendenza meteo sul Lazio

Nel corso del weekend il Lazio resterà ai margini di una circolazione depressionaria attiva sul Mediterraneo occidentale. Sabato avremo ancora tempo variabile con alternanza tra nubi e schiarite e solo qualche pioggia isolata possibile nelle aree interne della regione.

Domenica l’instabilità potrebbe aumentare nelle ore pomeridiane, soprattutto lungo la dorsale appenninica e nelle zone interne, dove non si escludono brevi rovesci o temporali. Sulla Capitale i fenomeni resteranno più sporadici e irregolari. Le temperature non subiranno variazioni significative e continueranno a mantenersi su valori miti per il periodo.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma a tratti instabile con nuvolosità in transito e possibili pioviggini. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!