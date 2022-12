Meteo Roma – Alta pressione e temperature miti sulla capitale, ma non mancheranno le nubi

Meteo Roma, la situazione

Buon Natale e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione meteorologica caratterizzata sull’Italia da un campo altopressorio, livellato attorno ai 1025 hPa. In tal modo il tempo si presenta stabile e mite su gran parte delle regioni, ma con cieli spesso resi grigi da nebbie e nubi basse. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma: Natale tra nubi basse, foschie e timide schiarite

Meteo Roma – Campo barico alto e livellato con valori al suolo sulla capitale fino a 1025 hPa, determinerà una giornata di Natale all’insegna della stabilità e mitezza. Tuttavia la subsidenza accentuata dalla compressione anticiclonica alimenterà una nuvolosità di tipo medio-basso sui settori tirrenici, con i cieli che sulla capitale e settori costieri risulteranno variabili o a tratti nuvolosi durante la notte ed al primo mattino. Maggiori schiarite sono attese sui settori interni della regione e nel corso del pomeriggio momentaneamente anche sulla capitale. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature molto miti con valori minimi attesi attorno ai +8/+9°C, mentre quelli massimi senza significative variazioni e comprese tra i +17/+18°C.

Santo Stefano ancora con l’anticiclone

Finale di dicembre anomalo sull’Italia con l’anticiclone che potrebbe insistere a lungo, portando tempo stabile e soprattutto temperature molto miti. Tempo quindi stabile anche per la giornata di Santo Stefano su Roma, seppur con nubi di passaggio. Temperature decisamente miti per il periodo ed ancora comprese tra i +10°C della notte ed i +16/+17°C del pomeriggio. Anticiclone che potrebbe durare fino a Capodanno, vediamo nella prossima pagina la tendenza fino all’inizio del nuovo anno.

Anticiclone no stop, atteso tempo stabile e mite fino a Capodanno

L’Inverno subirà un brusco stop sull’Italia, in seguito ad un deciso rinforzo del vortice polare. Il flusso zonale tenderà a rinforzarsi nel corso dei prossimi giorni, mantenendo sul bacino del Mediterraneo un campo d’alta pressione. Qualche disturbo giungerà solo sui settori settentrionali italiani, mentre sul Lazio e sulla città di Roma non sono attese precipitazioni probabilmente fino a Capodanno. Temperature che si manterranno decisamente miti per il periodo, con valori compresi tra i +8/+10°C della notte ed i +16/+17°C del pomeriggio.

