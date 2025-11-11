Meteo Roma – Alta pressione in Italia, Lazio tra sole e clima mite: prosegue la fase stabile fino al weekend

Situazione meteo a scala nazionale
Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! L’anticiclone continua a dominare la scena sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, garantendo condizioni di tempo stabile e clima mite per il periodo. Le temperature restano al di sopra delle medie stagionali di diversi gradi, specie al Centro-Nord, con valori che durante il giorno raggiungono o superano i 20 °C in molte località.
Da segnalare tuttavia banchi di nebbia e nubi basse nelle ore notturne e mattutine sulla Pianura Padana e sulle valli interne del Centro. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.
Previsioni meteo Roma oggi
Giornata stabile e prevalentemente soleggiata su Roma e su gran parte del Lazio.
Al mattino cieli sereni o leggermente velati, con temperature miti e visibilità buona.
Durante il pomeriggio prevalenza di tempo asciutto e cieli sereni, salvo il passaggio di qualche sottile velatura in quota. In serata e nella notte cieli stellati e clima fresco, con possibili lievi foschie nelle aree più interne. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in lieve aumento: valori compresi tra +9/+10°C di minima e +20/+22°C di massima sulla Capitale.
Meteo Roma domani
Anche la giornata di mercoledì 12 novembre trascorrerà sotto il segno dell’alta pressione.
Al mattino tempo stabile e soleggiato su tutta la regione, con qualche banco di nebbia al primo mattino nelle valli interne.
Nel pomeriggio ampie schiarite e clima gradevole, con cieli limpidi e temperatura massima intorno ai +21°C.
In serata e nella notte condizioni stabili con cieli sereni o poco nuvolosi.
Valori termici pressoché stazionari: minime intorno ai +10°C, massime sui +21/+22°C.
Bel tempo per gran parte della settimana, possibile cambio nel weekend
L’anticiclone rimarrà protagonista fino a venerdì, garantendo giornate stabili e soleggiate su Roma e sul Lazio, con temperature sopra la media stagionale e clima quasi primaverile.
Non mancheranno, però, foschie e locali nebbie all’alba e dopo il tramonto.
Dalla giornata di sabato un graduale cedimento dell’alta pressione potrebbe favorire un aumento della nuvolosità e qualche pioggia sparsa, specie sulle aree interne e costiere, ma l’evoluzione resta da confermare nei prossimi aggiornamenti.
Tecnico Meteorologo certificato secondo lo schema WMO ed iscritto all'Associazione Meteo Professionisti (AMPRO); fondatore di Meteo Lazio nel 2014, realtà che vanta una rete di stazioni meteo private. Fornisce dati meteo e bollettini per svariate sedi di Protezione Civile nel Lazio.