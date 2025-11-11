Meteo Roma – Alta pressione in Italia, Lazio tra sole e clima mite: prosegue la fase stabile fino al weekend

Situazione meteo a scala nazionale

Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! L’anticiclone continua a dominare la scena sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, garantendo condizioni di tempo stabile e clima mite per il periodo. Le temperature restano al di sopra delle medie stagionali di diversi gradi, specie al Centro-Nord, con valori che durante il giorno raggiungono o superano i 20 °C in molte località.

Da segnalare tuttavia banchi di nebbia e nubi basse nelle ore notturne e mattutine sulla Pianura Padana e sulle valli interne del Centro. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata stabile e prevalentemente soleggiata su Roma e su gran parte del Lazio.

Al mattino cieli sereni o leggermente velati, con temperature miti e visibilità buona.

Durante il pomeriggio prevalenza di tempo asciutto e cieli sereni, salvo il passaggio di qualche sottile velatura in quota. In serata e nella notte cieli stellati e clima fresco, con possibili lievi foschie nelle aree più interne. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in lieve aumento: valori compresi tra +9/+10°C di minima e +20/+22°C di massima sulla Capitale.

Meteo Roma domani

Anche la giornata di mercoledì 12 novembre trascorrerà sotto il segno dell’alta pressione.

Al mattino tempo stabile e soleggiato su tutta la regione, con qualche banco di nebbia al primo mattino nelle valli interne.

Nel pomeriggio ampie schiarite e clima gradevole, con cieli limpidi e temperatura massima intorno ai +21°C.

In serata e nella notte condizioni stabili con cieli sereni o poco nuvolosi.

Valori termici pressoché stazionari: minime intorno ai +10°C, massime sui +21/+22°C.

Bel tempo per gran parte della settimana, possibile cambio nel weekend

L’anticiclone rimarrà protagonista fino a venerdì, garantendo giornate stabili e soleggiate su Roma e sul Lazio, con temperature sopra la media stagionale e clima quasi primaverile.

Non mancheranno, però, foschie e locali nebbie all’alba e dopo il tramonto.

Dalla giornata di sabato un graduale cedimento dell’alta pressione potrebbe favorire un aumento della nuvolosità e qualche pioggia sparsa, specie sulle aree interne e costiere, ma l’evoluzione resta da confermare nei prossimi aggiornamenti.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Roma stabile nei prossimi giorni e con cieli soleggiati. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!