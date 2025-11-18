Meteo Roma – miglioramento temporaneo, ma nuovo peggioramento in arrivo da giovedì

Situazione meteo a scala nazionale

Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! La circolazione depressionaria che ieri ha attraversato l’Italia si sta gradualmente spostando verso i Balcani, mentre sul Mediterraneo centrale tende ad affermarsi una temporanea rimonta di pressione. Residua instabilità interessa ancora il versante adriatico e parte del Sud, mentre sul Centro-Nord è atteso un miglioramento. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, lunedì 17 novembre

Giornata caratterizzata da variabilità ma con tendenza al miglioramento.

Al mattino attesi cieli irregolarmente nuvolosi su tutto il Lazio, con residue piogge possibili sui settori meridionali della regione; su Roma tempo generalmente asciutto. Nel pomeriggio ampie schiarite via via più diffuse sulla Capitale e lungo il settore costiero, mentre qualche nube più compatta potrà interessare le zone interne. In serata cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in diminuzione nei valori minimi e massimi: su Roma previste minime di +10/+12°C e massime di +16/+18°C.

Meteo Roma domani

La giornata di domani, mercoledì, inizierà con condizioni meteo stabili e cieli poco nuvolosi su tutto il Lazio. Nel pomeriggio qualche velatura in transito ma senza fenomeni attesi. In serata aumento della nuvolosità, preludio a un nuovo peggioramento atteso tra giovedì e venerdì. Temperature stazionarie o in lieve calo: a Roma minime di +8/+10°C e massime di +16/+17°C.

Nuovi impulsi instabili nella seconda parte di settimana

Giovedì una saccatura di origine più fredda raggiungerà il Mediterraneo centrale, riportando un peggioramento sul Lazio con piogge e locali temporali, più probabili sui settori costieri e meridionali della regione. Venerdì atteso un ulteriore afflusso di aria più fredda con condizioni instabili e un calo netto delle temperature. Nel weekend clima tardo autunnale, con possibili rovesci sparsi e termiche sotto media, specie nelle ore serali e notturne.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Roma instabile con diverse fasi di maltempo durante la settimana. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!