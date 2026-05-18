Meteo – Piogge e temporali pomeridiani in arrivo in Italia anche intensi, ecco dove e quando

Maltempo in atto in Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono in peggioramento rispetto a quanto osservato nella giornata di ieri, a causa del passaggio di un altro cavo perturbato di matrice atlantica sul bacino del Mediterraneo centrale. Tale scenario sta riattivando piogge e temporali sull’arco alpino, occasionalmente anche intensi e sulle zone interne del medio versante adriatico.

Rimane più stabile e asciutto sul resto del Paese

Il resto del nostro Paese risente di un aumento di pressione in auge già da ieri sull’Italia grazie alla nuova spinta dell’Anticiclone azzorriana. I cieli, infatti, appaiono spesso anche sereni o da poco a parzialmente nuvolosi nelle zone non coinvolte dall’instabilità, con temperature che peraltro subiscono un ulteriore e graduale aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Piogge e rovesci in estensione nelle prossime ore, al netto di un relativo miglioramento in alcune zone

Nel corso delle prossime ore, al netto di un relativo miglioramento in arrivo sul medio versante adriatico e su gran parte del settore alpino, i rovesci si troveranno ad estendersi anche sull’alto versante tirrenico, raggiungendo in particolare la Liguria, con fenomeni mediamente moderati stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Qualche rovescio, inoltre, resisterà sulle Alpi nordorientali, dove la neve si attesterà dai 1.800/2.100 metri, dipendentemente dai settori di riferimento.

Piogge e temporali pomeridiani per domani

I rovesci che nella notte si attiveranno sulla Liguria si sposteranno entro il mattino di domani sulla Toscana centro-settentrionale, con un graduale ed inesauribile miglioramento atteso sulle Alpi nordorientali. Nel corso del pomeriggio un nuovo peggioramento delle condizioni meteo riguarderà l’Appennino centro-meridionale e le immediate adiacenze, con l’arrivo di temporali occasionalmente anche intensi, ma in esaurimento in serata, quando il tempo tornerà ad essere generalmente stabile e asciutto. Le temperature, in questo contesto, subiranno peraltro un lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati quest’oggi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.