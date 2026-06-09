Meteo Roma – Alta pressione ma con un calo delle temperature in vista, ecco le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale

Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Attuale situazione sinottica che vede l’anticiclone delle Azzorre ancora disteso tra Mediterraneo centro-occidentale e Penisola Iberica, mentre correnti più umide e instabili interessano soprattutto le regioni settentrionali. Sull’Italia avremo quindi condizioni meteo in prevalenza stabili al Centro-Sud, con sole e clima estivo, mentre al Nord non mancheranno piogge e temporali sparsi, specie su Alpi, Prealpi e localmente sulle pianure. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata di martedì 9 giugno all’insegna del tempo stabile sul Lazio. Sia al mattino che al pomeriggio avremo infatti cieli sereni o poco nuvolosi su Roma e su gran parte della regione, salvo locali addensamenti in sviluppo nelle ore centrali sui settori appenninici. Non sono comunque attesi fenomeni di rilievo sulla Capitale. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi e clima ancora gradevole. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature su Roma comprese tra i +16/+18°C della notte ed i +30/+31°C del primo pomeriggio. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio.

Meteo Roma domani

Anche la giornata di mercoledì 10 giugno sarà caratterizzata da condizioni meteo generalmente stabili sul Lazio. Al mattino avremo sole prevalente su Roma e su buona parte della regione, con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel corso del pomeriggio possibili addensamenti sui rilievi appenninici, dove non si esclude qualche isolato piovasco, mentre sulla Capitale il tempo si manterrà asciutto. In serata e nella notte ampie schiarite e cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature senza particolari variazioni e comprese tra i +19/+20°C della notte ed i +30/+31°C del primo pomeriggio. Ventilazione debole o moderata a prevalente regime di brezza.

Fase stabile possibile ancora a lungo

Nel corso dei prossimi giorni l’alta pressione continuerà a proteggere in parte il Lazio, garantendo condizioni meteo spesso asciutte e soleggiate sulla città di Roma. Tuttavia, la Penisola Italiana tenderà a trovarsi lungo il bordo orientale del promontorio anticiclonico, con correnti leggermente più fresche in quota che potranno favorire qualche disturbo pomeridiano sulle zone interne e appenniniche. Sulla Capitale il tempo resterà in prevalenza stabile, ma tra giovedì e venerdì le temperature potranno subire una lieve flessione, riportandosi su valori più vicini alle medie del periodo.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile nei prossimi giorni con sole prevalente e temperature estive, ma senza eccessi. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!