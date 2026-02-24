Meteo Roma – Ancora alta pressione dominante con clima mite e nubi basse sul Lazio

Situazione meteo a scala nazionale

Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano. Il Mediterraneo centrale continua ad essere interessato dalla presenza di un solido campo di alta pressione, con valori al suolo attorno ai 1022-1025 hPa. L’anticiclone garantisce condizioni di stabilità su gran parte della Penisola, ma la sua struttura favorisce anche ristagni di umidità nei bassi strati, con la formazione di nebbie e nubi basse su diverse aree del Centro-Nord e localmente lungo i versanti tirrenici. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

La giornata odierna si presenta stabile su Roma e su tutto il Lazio. Al mattino possibili foschie o nubi basse nelle aree interne, in rapido diradamento con il passare delle ore. Sulla Capitale cieli in prevalenza poco nuvolosi o velati, con qualche addensamento di tipo basso specie tra tardo pomeriggio e sera. Non sono previste precipitazioni. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio.

Le temperature risultano miti per il periodo, con valori compresi tra +8/+10°C di minima e +17/+18°C di massima su Roma, localmente superiori nelle zone più riparate dal vento.

Meteo Roma domani

Anche nella giornata di mercoledì il tempo resterà stabile e asciutto, con alternanza tra schiarite e nubi basse. Nebbie e foschie potranno ripresentarsi nelle ore notturne e al primo mattino, soprattutto nelle vallate interne. Le temperature si manterranno sopra le medie stagionali, con clima gradevole nelle ore centrali della giornata.

Ultima settimana di febbraio sotto l’egemonia dell’alta pressione

Per il prosieguo della settimana l’alta pressione continuerà a dominare lo scenario meteorologico sull’Italia centrale. Il Lazio vedrà dunque giornate generalmente asciutte, ma non sempre pienamente soleggiate a causa della presenza di nubi basse e banchi di nebbia nelle ore più fredde.

Le temperature resteranno superiori alla norma fino a metà settimana, mentre nel prossimo weekend potrebbe registrarsi un lieve calo termico per infiltrazioni più fresche da est, riportando i valori su livelli più vicini alle medie del periodo.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile per gran parte della settimana grazie alla persistenza dell’alta pressione. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!