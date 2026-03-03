Meteo Roma – Avvio di Marzo con nuvolosità in transito e clima mite sul Lazio

Situazione meteo a scala nazionale

Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Il Mediterraneo centrale si trova in una fase di transizione: l’alta pressione resta presente ma mostra segnali di indebolimento, con infiltrazioni più umide in arrivo dai quadranti occidentali. Una circolazione depressionaria attiva sulla Penisola Iberica continua infatti a influenzare parzialmente anche il Centro Italia, determinando nuvolosità diffusa ma con fenomeni generalmente deboli e irregolari. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Alta pressione in indebolimento in questo avvio di settimana con molte nubi sul Lazio a cui potranno essere associate occasionali pioviggini o brevi piovaschi, specie sui settori settentrionali della regione. Su Roma basso il rischio di fenomeni, ma con cieli nuvolosi. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in lieve calo nei valori massimi su Roma e comprese tra i +10/+12°C di minima ed i +15/+16°C di massima.

Meteo Roma domani

La giornata di domani si presenterà nel complesso stabile su Roma e sul Lazio, ma con nuvolosità variabile. Al mattino cieli tra poco e parzialmente nuvolosi, con possibili addensamenti più compatti nelle zone interne. Nel corso del pomeriggio alternanza tra schiarite e nuovi passaggi nuvolosi, ma senza precipitazioni di rilievo. In serata condizioni ancora asciutte con aumento dell’umidità nei bassi strati.

Temperature in lieve aumento nei valori massimi, comprese su Roma tra +10/+12°C di minima e +18/+20°C di massima, con clima decisamente mite per il periodo.

Passaggi nuvolosi in settimana ma poche piogge

Nei prossimi giorni il Lazio resterà ai margini della circolazione depressionaria iberica. Ci attendiamo quindi alternanza tra nubi e schiarite, con tempo per lo più asciutto e solo occasionali pioviggini possibili tra giovedì e venerdì.

L’alta pressione continuerà a garantire una certa stabilità, mentre le temperature si manterranno miti, con massime che potranno localmente avvicinarsi ai +18/+20°C e minime difficilmente inferiori ai +9/+10°C sulla Capitale.

Si conferma dunque una settimana dinamica ma senza vere fasi di maltempo organizzato.

