Meteo Roma – Ancora piogge sparse nella giornata odierna, da domani si va verso un miglioramento

Condizioni meteo a Roma e in Italia

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Dopo il maltempo di ieri che ha colpito il Centro-Nord, nella giornata odierna avremo ancora piogge sparse soprattutto sulle regioni centrali e al Nord-Est, con temperature ancora in aumento su tutta l’Italia. Di seguito, vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma oggi

Meteo Roma – Queste le previsioni meteo per oggi 16 Dicembre: al mattino avremo cieli nuvolosi sul Lazio con piogge sparse, fenomeni più sporadici sui settori meridionali della regione. Al pomeriggio ancora tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi. In serata ancora fenomeni residui, mentre sarà più asciutto nella notte. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature in lieve rialzo, comprese su Roma tra 13°C e 17°C.

Previsioni meteo Roma per domani

Meteo domani – Nella giornata di domani le condizioni meteo andranno verso un miglioramento. Al mattino avremo nuvolosità alternate a schiarite su tutta la regione con la possibilità di piogge isolate. Al pomeriggio le schiarite si faranno più ampie, ma con ancora la possibilità di qualche fenomeno isolato sull’Alto Lazio. Tempo asciutto su tutti i settori in serata con cieli sereni o poco nuvolosi e presenza di nubi basse sul Lazio settentrionale. Di seguito la tendenza meteo a medio termine. Le temperature risulteranno stabili o in lieve diminuzione e saranno comprese tra 11°C e 16°C.

CONTINUA A LEGGERE





Tendenza meteo per i prossimi giorni

L’espansione da sud-ovest di un promontorio anticiclonico porterà condizioni meteo sempre più stabili sull’Italia ed anche sul Lazio. Nella giornata di domenica avremo infatti bel tempo con temperature in ulteriore diminuzione che si riporteranno su valori in linea con le medie del periodo. Maggiore stabilità nella prossima settimana, quando il promontorio raggiungerà il Mediterraneo centrale. Tempo stabile e cieli soleggiati su tutto il Lazio, con temperature in aumento in quota, mentre nelle pianure e nelle vallate avremo escursioni termiche anche importanti, con minime piuttosto fresche e massime invece piuttosto gradevoli.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo instabile su Roma e con peggioramento più intenso da quest’oggi. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!