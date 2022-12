Meteo – Maltempo a più riprese sull’Italia, prossimi giorni con possibili nubifragi e neve a bassa quota

Nuova fase di maltempo al Centro-Sud

Buongiorno e buon mercoledì cari amici del Centro Meteo Italiano. Come anticipato nei giorni scorsi, durante la settimana una serie di perturbazioni interesserà l’Italia portando condizioni meteo instabili. Già nella giornata di ieri abbiamo avuto precipitazioni al Centro-Sud e su parte del Nord, con neve anche a quote basse. Nuovo impulso instabili nella giornata odierna porterà piogge e temporali sparsi ancora sulle regioni centro-meridionali, accompagnato dal richiamo di aria più mite che porterà un rialzo termico.

Saccatura depressionaria in transito sul Mediterraneo, forte maltempo sull’Italia

Una vasta saccatura Atlantica nel corso dei prossimi giorni transiterà sul Mediterraneo, portando un forte peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia. Maltempo che inizierà ad interessare l’Italia da metà giornata di domani, a partire dai settori occidentali. Piogge e temporali andranno questa volta ad interessare il Centro-Nord, con possibilità di fiocchi fino in pianura sul Piemonte, ma attenzione anche alla possibilità di gelicidi. Sulle regioni centrali del versante tirreniche avremo precipitazioni molto intense e non si escludono locali fenomeni a carattere di nubifragio. Nella giornata di venerdì il maltempo continuerà ad interessare le regioni centrali e qualche fenomeno andrà ad interessare anche le regioni del Sud, mentre migliorerà al Nord-Ovest.

Tempo in miglioramento nel weekend ma con fenomeni residui

Nel corso del weekend la saccatura atlantica tenderà ad allontanarsi verso levante ed un promontorio anticiclonico da sud-ovest inizierà ad espandersi sulla Penisola Iberica e sul Mediterraneo centro-occidentale. Questo porterà un graduale miglioramento delle condizioni meteo sull’Italia nel corso del fine settimana. Nella giornata di sabato avremo ancora correnti umide che interesseranno l’Italia portando della nuvolosità ed anche delle piogge specie sulle regioni centrali e in parte al Sud, ma con fenomeni sempre più sporadici con il passare delle ore. Tempo più stabile in tutta Italia invece nella giornata di domani, quando avremo anche delle ampie schiarite. Le temperature tenderanno a riportarsi su valori in linea con le medie del periodo. Nel frattempo l’aria mite inizia a risalire sull’Europa occidentale.

Tendenza meteo: robusto anticiclone sotto Natale ma molta incertezza sulla durata

La tendenza meteo per la prossima settimana sembra orientata verso un ritorno dell’alta pressione su gran parte del Mediterraneo ma anche sull’Europa, mentre rimarrà attiva una circolazione depressionaria sull’area scandinava. Al momento però non sembra molto probabile una resistenza ad oltranza dell’anticiclone che quindi intorno al periodo di Natale potrebbe di nuovo lasciare spazio al maltempo. Difficile per il momento dire altro e dunque non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti.

