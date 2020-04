METEO ROMA: Anticiclone ad oltranza, procederà la lunga fase di bel tempo fino alle vacanze di Pasqua

Meteo: procede la lunga fase di bel tempo

Bel tempo ad oltranza con l’Anticiclone in Europa e in Italia, valori di pressione di circa 1025 hPa sul nostro paese. Cieli totalmente sereni al nord in queste prime ore del mattino, sereni o poco nuvolosi al centro, nubi irregolari in transito invece al sud e qualche precipitazione isolata non escluse nelle prossime ore tra la Calabria, Basilicata e Sicilia. A Roma le condizioni meteo si presenteranno sempre primaverili e stabili. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Italia

Sia nel weekend appena terminato che durante la settimana le condizioni meteo sulla Capitale come del resto sulle altre principali città dell’Italia saranno sempre stabili e asciutte. Sole per tutta la giornata salvo al sud con qualche nube in più specie al pomeriggio sui settori interni. Le vacanze di Pasqua trascorreranno con il sole e con il clima tipicamente primaverile.

Previsioni meteo per le prossime vacanze di Pasqua

Con il mese di Aprile arriva la vera Primavera, a Roma il clima sarà sempre più mite con le temperature che raggiungeranno facilmente i 20°c e al primo mattino circa 10°c. Le vacanze di Pasqua trascorreranno con il bel tempo e con il clima tipicamente primaverile. Le temperature infatti tenderanno ad aumentare ancora di qualche punto specie a ridosso della Pasqua con valori previsti fino a 25°c in molte città del Paese tra le quali anche Roma.