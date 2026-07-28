Meteo Roma – Anticiclone africano in rinforzo, caldo in aumento verso i +38 gradi nel weekend

Situazione meteo a scala nazionale

Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede un vasto campo di alta pressione in progressiva espansione tra Europa occidentale e Mediterraneo, mentre una piccola circolazione più fresca in quota insiste ancora sui settori meridionali della Penisola. Sull’Italia le condizioni meteo risultano dunque prevalentemente stabili, salvo qualche episodio di instabilità al Sud e sui rilievi. Nei prossimi giorni il promontorio anticiclonico tenderà ulteriormente a rafforzarsi, accompagnato dalla risalita di masse d’aria molto calde dal Nord Africa e da un progressivo aumento delle temperature. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, martedì 28 luglio

Giornata all’insegna della stabilità su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della regione, con sole prevalente anche sulla Capitale. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni sui settori pianeggianti e costieri, mentre qualche addensamento a sviluppo diurno potrà interessare le zone interne e appenniniche, dove non si esclude qualche isolato piovasco. Tra la serata e la notte tempo stabile ovunque con ampie schiarite. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in aumento su Roma, con valori compresi indicativamente tra i +23/+24°C di minima ed i +33/+34°C di massima.

Meteo Roma domani, mercoledì 29 luglio

Poche variazioni attese per la giornata di mercoledì, quando l’alta pressione tenderà ulteriormente a consolidarsi sul Mediterraneo centrale. Al mattino avremo condizioni meteo stabili e cieli prevalentemente sereni su Roma e su tutto il Lazio. Nel corso del pomeriggio ancora tanto sole sulla Capitale e sulle pianure, mentre qualche nube potrà svilupparsi lungo l’Appennino, con al più isolati fenomeni. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in ulteriore rialzo, con valori su Roma compresi tra i +24/+25°C di minima ed i +34/+35°C di massima.

Caldo africano in intensificazione negli ultimi giorni di luglio

Nel corso della seconda parte della settimana il promontorio anticiclonico tenderà a rafforzarsi ulteriormente tra Mediterraneo ed Europa, accompagnato dalla risalita di masse d’aria molto calde di origine nord-africana. Su Roma e sul Lazio ci attendiamo dunque condizioni meteo prevalentemente stabili e soleggiate, con eventuali disturbi pomeridiani confinati soprattutto alle zone appenniniche.

L’aspetto più rilevante sarà rappresentato dal progressivo aumento delle temperature. Tra giovedì e venerdì le massime sulla Capitale potrebbero superare nuovamente i +35°C, mentre nelle pianure interne del Lazio saranno possibili valori più elevati. Aumenteranno anche le temperature minime, con notti tropicali sempre più diffuse soprattutto nelle aree densamente urbanizzate.

Primo weekend di agosto con anticiclone e caldo intenso

La fase anticiclonica potrebbe proseguire anche nel primo weekend di agosto, con il promontorio africano ancora ben presente sul Mediterraneo centrale. Su Roma e sul Lazio prevarranno dunque condizioni di stabilità, cieli in prevalenza soleggiati e temperature ben superiori alle medie del periodo.

Il caldo potrebbe raggiungere proprio tra il weekend e l’inizio della prossima settimana una delle fasi più intense, con massime sulla Capitale potenzialmente nell’ordine dei +36/+38°C e valori localmente superiori nelle zone interne della regione. La persistenza dell’anticiclone potrebbe inoltre mantenere il clima molto caldo anche durante le ore serali e notturne.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile e prevalentemente soleggiato nei prossimi giorni, con temperature in progressivo aumento e caldo africano in intensificazione verso la fine di luglio e l’inizio di agosto. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!