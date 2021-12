METEO ROMA – Arriva una settimana di BEL TEMPO, ma con FREDDO residuo; le previsioni

Meteo Roma, la situazione

Buona domenica dal Centro Meteo Italiano a tutti gli affezionati lettori della capitale! Bassa pressione in allontanamento verso i Balcani determina un conseguente miglioramento del tempo sul centro-nord Italia. Nel contempo l’anticiclone delle Azzorre si espande verso levante, abbracciando l’Italia nel corso dei prossimi giorni. Maltempo quindi in pausa per la seconda decade di dicembre. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per Roma e per il Lazio!

Previsioni meteo di Roma, domenica 12 dicembre

Meteo Roma – Giornata di domenica stabile e soleggiata su tutto il Lazio, grazie al definitivo allontanamento verso i Balcani del centro di bassa pressione che ha determinato un peggioramento del tempo negli ultimi giorni. Oggi su Roma e tutto il Lazio splenderà infatti il sole dal mattino al tramonto, con cieli stellati nottetempo. Ventilazione ancora sostenuta da nord-nordest con raffiche oltre i 40 km/h e sensazione di freddo anche durante le ore diurne, nonostante un valore massimo atteso di circa +12°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Anticiclone verso l’Italia, in arrivo una settimana di bel tempo su Roma

Anticiclone in arrivo sull’Italia con tempo stabile su tutto il Lazio nel corso della prossima settimana. Campo barico in deciso ulteriore aumento nel corso della prossima settimana, toccando al suolo valori di circa 1030 hPa, per l’arrivo dell’anticiclone delle Azzorre sull’Europa centro-occidentale. Tregua quindi dal maltempo in arrivo sul Lazio e sulla città di Roma probabilmente fino al 20 dicembre. Per le festività natalizie non è escluso il ritorno del freddo, ma da confermare, per una possibile avvezione fredda dal Nord-Est Europa.